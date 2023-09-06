https://ria.ru/20230906/sud-1894562476.html
Суд назначил дату рассмотрения дела о распространении данных Дарьи Дугиной
Суд назначил дату рассмотрения дела о распространении данных Дарьи Дугиной - РИА Новости, 06.09.2023
Суд назначил дату рассмотрения дела о распространении данных Дарьи Дугиной
Нагатинский суд Москвы 28 сентября рассмотрит дело бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, сообщили РИА... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:10
2023-09-06T16:10
2023-09-06T16:10
происшествия
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одинцовский район
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы 28 сентября рассмотрит дело бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ. "Сегодня суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Рыбину до 26 февраля 2024 года, судебное заседание по существу назначено на 28 сентября", - сказал собеседник агентства. Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури. Чоудхури находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам. Дело рассмотрит Нагатинский суд Москвы.
https://ria.ru/20230905/sbu-1894375182.html
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884394271.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, гибдд мвд рф, фсб, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Одинцовский район, Дарья Дугина, ГИБДД МВД РФ, ФСБ, Генеральная прокуратура РФ
Суд назначил дату рассмотрения дела о распространении данных Дарьи Дугиной
Суд рассмотрит дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной 28 сентября