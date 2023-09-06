Стратегия Америки по сдерживанию Китая больше не работает, считает эксперт
Американский эксперт: стратегия США по сдерживанию Китая больше не работает
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты должны разработать новую стратегию, направленную на сдерживание Китая, поскольку нынешняя больше не работает из-за подрыва военного преимущества Вашингтона перед Пекином, соответствующее мнение выразил директор центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк в статье, опубликованной в издании Foreign Policy.
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"Распространение технологий, растущие глобальные вызовы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов перед Китаем… Без уверенности в сохранении военного превосходства... лидерам США, стремящимся к традиционному сдерживанию, необходимо будет разработать другую стратегию", - говорится в статье.
Эксперт также отметил, что для того, чтобы сделать "вторжение на Тайвань" непривлекательным для Пекина, США должны убедить Китай в том, что любой конфликт в регионе будет затяжным и дорогостоящим. По мнению Кларка, Вашингтон должен развернуть долгосрочную кампанию, направленную на подрыв уверенности Пекина в том, что его амбиции на Тайване и в регионе в целом могут быть реализованы с применением силы.
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"Эта кампания должна включать военные и невоенные средства, нацеленные на то, чтобы направить Китай на более ответственные и мирные пути достижения его внешнеполитических целей", - добавил эксперт.
Как отмечала недавно посетившая Китай глава минторга США Джина Раймондо, две страны "жестко конкурируют" друг с другом, однако таким соперничеством необходимо управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. В ходе ее поездки Вашингтон и Пекин договорились о создании специальной рабочей группы для разрешения торгово-экономических вопросов.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявлял, что целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является сдерживание Китая, которое "обречено на провал". По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть сценой для взаимовыигрышного сотрудничества, а не шахматной доской для геополитического противостояния.
В марте официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что санкции США против китайских компаний связаны с желанием Вашингтона сдерживать Китай, а причины, которые озвучивают американские власти, не соответствуют действительности.