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Стратегия Америки по сдерживанию Китая больше не работает, считает эксперт - РИА Новости, 06.09.2023
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14:17 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/strategiya-1894523972.html
Стратегия Америки по сдерживанию Китая больше не работает, считает эксперт
Стратегия Америки по сдерживанию Китая больше не работает, считает эксперт - РИА Новости, 06.09.2023
Стратегия Америки по сдерживанию Китая больше не работает, считает эксперт
Соединенные Штаты должны разработать новую стратегию, направленную на сдерживание Китая, поскольку нынешняя больше не работает из-за подрыва военного... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:17
2023-09-06T14:17
в мире
китай
мао нин
цинь ган
сша
вашингтон (штат)
технологии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты должны разработать новую стратегию, направленную на сдерживание Китая, поскольку нынешняя больше не работает из-за подрыва военного преимущества Вашингтона перед Пекином, соответствующее мнение выразил директор центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк в статье, опубликованной в издании Foreign Policy. "Распространение технологий, растущие глобальные вызовы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов перед Китаем… Без уверенности в сохранении военного превосходства... лидерам США, стремящимся к традиционному сдерживанию, необходимо будет разработать другую стратегию", - говорится в статье. Эксперт также отметил, что для того, чтобы сделать "вторжение на Тайвань" непривлекательным для Пекина, США должны убедить Китай в том, что любой конфликт в регионе будет затяжным и дорогостоящим. По мнению Кларка, Вашингтон должен развернуть долгосрочную кампанию, направленную на подрыв уверенности Пекина в том, что его амбиции на Тайване и в регионе в целом могут быть реализованы с применением силы. "Эта кампания должна включать военные и невоенные средства, нацеленные на то, чтобы направить Китай на более ответственные и мирные пути достижения его внешнеполитических целей", - добавил эксперт. Как отмечала недавно посетившая Китай глава минторга США Джина Раймондо, две страны "жестко конкурируют" друг с другом, однако таким соперничеством необходимо управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. В ходе ее поездки Вашингтон и Пекин договорились о создании специальной рабочей группы для разрешения торгово-экономических вопросов. Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявлял, что целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является сдерживание Китая, которое "обречено на провал". По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть сценой для взаимовыигрышного сотрудничества, а не шахматной доской для геополитического противостояния. В марте официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что санкции США против китайских компаний связаны с желанием Вашингтона сдерживать Китай, а причины, которые озвучивают американские власти, не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20230902/kitay-1893787423.html
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в мире, китай, мао нин, цинь ган, сша, вашингтон (штат), технологии
В мире, Китай, Мао Нин, Цинь Ган, США, Вашингтон (штат), Технологии
Стратегия Америки по сдерживанию Китая больше не работает, считает эксперт

Американский эксперт: стратегия США по сдерживанию Китая больше не работает

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты должны разработать новую стратегию, направленную на сдерживание Китая, поскольку нынешняя больше не работает из-за подрыва военного преимущества Вашингтона перед Пекином, соответствующее мнение выразил директор центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк в статье, опубликованной в издании Foreign Policy.
«
"Распространение технологий, растущие глобальные вызовы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов перед Китаем… Без уверенности в сохранении военного превосходства... лидерам США, стремящимся к традиционному сдерживанию, необходимо будет разработать другую стратегию", - говорится в статье.
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Эксперт также отметил, что для того, чтобы сделать "вторжение на Тайвань" непривлекательным для Пекина, США должны убедить Китай в том, что любой конфликт в регионе будет затяжным и дорогостоящим. По мнению Кларка, Вашингтон должен развернуть долгосрочную кампанию, направленную на подрыв уверенности Пекина в том, что его амбиции на Тайване и в регионе в целом могут быть реализованы с применением силы.
«
"Эта кампания должна включать военные и невоенные средства, нацеленные на то, чтобы направить Китай на более ответственные и мирные пути достижения его внешнеполитических целей", - добавил эксперт.
Как отмечала недавно посетившая Китай глава минторга США Джина Раймондо, две страны "жестко конкурируют" друг с другом, однако таким соперничеством необходимо управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. В ходе ее поездки Вашингтон и Пекин договорились о создании специальной рабочей группы для разрешения торгово-экономических вопросов.
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Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявлял, что целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является сдерживание Китая, которое "обречено на провал". По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть сценой для взаимовыигрышного сотрудничества, а не шахматной доской для геополитического противостояния.
В марте официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что санкции США против китайских компаний связаны с желанием Вашингтона сдерживать Китай, а причины, которые озвучивают американские власти, не соответствуют действительности.
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В миреКитайМао НинЦинь ГанСШАВашингтон (штат)Технологии
 
 
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