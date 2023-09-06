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Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа - РИА Новости, 06.09.2023
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Шоубиз
 
14:12 06.09.2023 (обновлено: 15:51 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/stoun-1894521428.html
Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа
Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа - РИА Новости, 06.09.2023
Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа
Блогер, музыкант и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) присоединился к актерскому составу российской версии сериала "Постучись в мою дверь", сообщает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:12
2023-09-06T15:51
шоубиз
новости шоу-бизнеса
влад соколовский
екатерина волкова (актриса)
марина кравец
знаменитости
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Блогер, музыкант и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) присоединился к актерскому составу российской версии сериала "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба создателей ромкома."Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино – это огромная мечта", – прокомментировал Саша Стоун.Сообщается, что блогер появится в роли бывшего парня главной героини Саши. Другие подробности его персонажа держатся в секрете. Напомним, что главные роли в нашумевшей адаптации исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя, а Максиму Белбородову досталась роль антагониста. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.
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Галина Соколова
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новости шоу-бизнеса, влад соколовский, екатерина волкова (актриса), марина кравец, знаменитости, кино и сериалы, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Влад Соколовский, Екатерина Волкова (актриса), Марина Кравец, Знаменитости, Кино и сериалы, Новости культуры
Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа

Блогер Саша Стоун присоединился к актерскому составу "Постучись в мою дверь"

© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь" Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Блогер, музыкант и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) присоединился к актерскому составу российской версии сериала "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба создателей ромкома.
«
"Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино – это огромная мечта", – прокомментировал Саша Стоун.
© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь" Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
© Фото представлено пресс-службой создателей российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Блогер Саша Стоун на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Сообщается, что блогер появится в роли бывшего парня главной героини Саши. Другие подробности его персонажа держатся в секрете.
Напомним, что главные роли в нашумевшей адаптации исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя, а Максиму Белбородову досталась роль антагониста. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.
Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаВлад СоколовскийЕкатерина Волкова (актриса)Марина КравецЗнаменитостиКино и сериалыНовости культуры
 
 
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