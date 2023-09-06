https://ria.ru/20230906/stoun-1894521428.html

Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа

Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа - РИА Новости, 06.09.2023

Создатели "Постучись в мою дверь" раскрыли еще одного персонажа

Блогер, музыкант и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) присоединился к актерскому составу российской версии сериала "Постучись в мою дверь", сообщает... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:12

2023-09-06T14:12

2023-09-06T15:51

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Блогер, музыкант и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) присоединился к актерскому составу российской версии сериала "Постучись в мою дверь", сообщает пресс-служба создателей ромкома."Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино – это огромная мечта", – прокомментировал Саша Стоун.Сообщается, что блогер появится в роли бывшего парня главной героини Саши. Другие подробности его персонажа держатся в секрете. Напомним, что главные роли в нашумевшей адаптации исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя, а Максиму Белбородову досталась роль антагониста. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.

https://ria.ru/20230814/kravets-1889954895.html

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, влад соколовский, екатерина волкова (актриса), марина кравец, знаменитости, кино и сериалы, новости культуры