https://ria.ru/20230906/starenie-1894476065.html

"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение

"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение - РИА Новости, 06.09.2023

"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение

По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту.

2023-09-06T12:00

2023-09-06T12:00

2023-09-06T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

пожилые

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«Правда тела». Как расстройства питания ускоряют старение По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту. audio/mpeg

«Правда тела». Как расстройства питания ускоряют старение По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту. audio/mpeg

Как найти золотую середину между снижением калорийности и получением необходимого удовольствия от еды - рассказывает главный гериатр Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова и спикер Московского урбанистического форума Надежда Рунихина.2.40 кто такой гериатр4:20 почему питание так важно6:00 меняем калорийность с возрастом7:35 аутоэйджизм8:30 как появляется саркопения10:30 "с какого возраста пора говорить о старости"14:30 радуемся, если пожилые скандалят19:00 анорексия у пожилых21:00 считаем норму белка22:30 советы диетолога для пожилых25:00 отсутствие чувства жажды30:00 удовольствие – должно быть!Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), пожилые, аудио