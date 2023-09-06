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"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение - РИА Новости, 06.09.2023
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12:00 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/starenie-1894476065.html
"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение
"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение - РИА Новости, 06.09.2023
"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение
По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту.
2023-09-06T12:00
2023-09-06T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
пожилые
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«Правда тела». Как расстройства питания ускоряют старение
По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту.
audio/mpeg
«Правда тела». Как расстройства питания ускоряют старение
По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту.
audio/mpeg
Как найти золотую середину между снижением калорийности и получением необходимого удовольствия от еды - рассказывает главный гериатр Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова и спикер Московского урбанистического форума Надежда Рунихина.2.40 кто такой гериатр4:20 почему питание так важно6:00 меняем калорийность с возрастом7:35 аутоэйджизм8:30 как появляется саркопения10:30 "с какого возраста пора говорить о старости"14:30 радуемся, если пожилые скандалят19:00 анорексия у пожилых21:00 считаем норму белка22:30 советы диетолога для пожилых25:00 отсутствие чувства жажды30:00 удовольствие – должно быть!Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), пожилые, аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), пожилые
Правда тела

"Правда тела". Как расстройства питания ускоряют старение

Правда тела
«Правда тела». Как расстройства питания ускоряют старение
12:00
Читать ria.ru в
По мнению врачей, терять вес пожилым людям даже опаснее, чем его набирать. Что меняется в организме после 60-ти лет, как это должно сказаться на калорийности и физической активности человека, и почему важно отследить – не ударился ли пожилой родственник в самоограничения и дискриминацию по возрасту.
Как найти золотую середину между снижением калорийности и получением необходимого удовольствия от еды - рассказывает главный гериатр Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова и спикер Московского урбанистического форума Надежда Рунихина.
2.40 кто такой гериатр
4:20 почему питание так важно
6:00 меняем калорийность с возрастом
7:35 аутоэйджизм
8:30 как появляется саркопения
10:30 "с какого возраста пора говорить о старости"
14:30 радуемся, если пожилые скандалят
19:00 анорексия у пожилых
21:00 считаем норму белка
22:30 советы диетолога для пожилых
25:00 отсутствие чувства жажды
30:00 удовольствие – должно быть!
Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте.
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Google Podcasts
Яндекс.Музыка
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Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)пожилые
 
 
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