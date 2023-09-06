https://ria.ru/20230906/stambul-1894490061.html

В АТОР рассказали, как наводнение в Стамбуле повлияло на отдых россиян

В АТОР рассказали, как наводнение в Стамбуле повлияло на отдых россиян - РИА Новости, 06.09.2023

В АТОР рассказали, как наводнение в Стамбуле повлияло на отдых россиян

Наводнение не затрагивает туристические территории Стамбула, рекомендаций воздержаться от экскурсий не поступало, отдыху россиян ничего не мешает, сообщил РИА... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:31

2023-09-06T12:31

2023-09-06T12:31

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

стамбул

артур мурадян

майя ломидзе

интурист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889252469_0:343:2943:1998_1920x0_80_0_0_d402c603ec9de9831ea544e76cfb6d6f.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Наводнение не затрагивает туристические территории Стамбула, рекомендаций воздержаться от экскурсий не поступало, отдыху россиян ничего не мешает, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Все происходит в пригороде, это не туристические локации. Поэтому воздержаться от экскурсий на усмотрение туристов могут и рекомендовать, но, по факту, сообщений с турецкой стороны или со стороны российских перевозчиков мы не получали. Отдыху туристов пока ничего не мешает", – сообщил Мурадян. Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особенно пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. К врачам обратились не менее 12 человек. При этом глава АТОР Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что обращений в связи с наводнениями в Стамбуле от российских туристов не поступало. "Предполагается, что в ближайшее время жизнь в городе нормализуется. Видимо, поэтому пока нет никаких рекомендаций. Но мы следим за развитием событий и будем информировать", – уточнила она. В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист" агентству сообщили, что эпицентр наводнения приходится на пригороды Стамбула. "Исторический центр, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло. В данный момент все трансферы и экскурсии выполняются в плановом режиме", – указали в компании.

https://ria.ru/20230906/stambul-1894458953.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, артур мурадян, майя ломидзе, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор)