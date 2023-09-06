https://ria.ru/20230906/ssha-1894486727.html

Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России

Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России - РИА Новости, 06.09.2023

Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России

США в России после распада СССР безосновательно называли партнером, и сейчас Соединенные Штаты остаются самым опасным и непримиримым ее оппонентом, заявил в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:08

2023-09-06T12:08

2023-09-06T12:08

сергей нарышкин

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США в России после распада СССР безосновательно называли партнером, и сейчас Соединенные Штаты остаются самым опасным и непримиримым ее оппонентом, заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "После распада СССР "главный противник", безосновательно именовавшийся в России "партнером", снова возглавил "ползучий поход" всех разношерстых "гиен" мира против России", - сказал Нарышкин. Были отброшены все голословные обещания, НАТО устремилось к границам России, добавил он. "Инициировались развал российской экономики, науки, вооруженных сил, культуры, отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда", - напомнил Нарышкин. "Нашей стране удалось выйти из этой атаки с честью, укрепить свои позиции. Но по сей день США остаются самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России", - подчеркнул директор СВР.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

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сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, россия, ссср