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Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России
Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России - РИА Новости, 06.09.2023
Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России
США в России после распада СССР безосновательно называли партнером, и сейчас Соединенные Штаты остаются самым опасным и непримиримым ее оппонентом, заявил в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:08
2023-09-06T12:08
2023-09-06T12:08
сергей нарышкин
нато
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США в России после распада СССР безосновательно называли партнером, и сейчас Соединенные Штаты остаются самым опасным и непримиримым ее оппонентом, заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "После распада СССР "главный противник", безосновательно именовавшийся в России "партнером", снова возглавил "ползучий поход" всех разношерстых "гиен" мира против России", - сказал Нарышкин. Были отброшены все голословные обещания, НАТО устремилось к границам России, добавил он. "Инициировались развал российской экономики, науки, вооруженных сил, культуры, отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда", - напомнил Нарышкин. "Нашей стране удалось выйти из этой атаки с честью, укрепить свои позиции. Но по сей день США остаются самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России", - подчеркнул директор СВР.
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сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, россия, ссср
Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Россия, СССР
Нарышкин назвал самого опасного геополитического оппонента России
Нарышкин: США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России