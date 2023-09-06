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ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном
ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 06.09.2023
ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном гаубицу "Мста-Б", три 120-миллиметровых минометных расчета и 30 украинских военных, сообщил в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:32
2023-09-06T10:32
2023-09-06T10:34
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 сен – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном гаубицу "Мста-Б", три 120-миллиметровых минометных расчета и 30 украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 6 военнослужащих ВСУ уничтожены, 7 получили ранения, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 ранены", - сказала собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск, ликвидировав 11 военных и 2 автомобиля. Также там уничтожен украинский 120-миллиметровый минометный расчет, ликвидированы 5 боевиков. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, артиллеристы РФ уничтожили позицию украинских войск, 5 военных ликвидированы.
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херсон, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном
ВС России за сутки уничтожили 30 украинских военных под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 сен – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном гаубицу "Мста-Б", три 120-миллиметровых минометных расчета и 30 украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 6 военнослужащих ВСУ
уничтожены, 7 получили ранения, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 ранены", - сказала собеседник агентства.
По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск, ликвидировав 11 военных и 2 автомобиля. Также там уничтожен украинский 120-миллиметровый минометный расчет, ликвидированы 5 боевиков.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, артиллеристы РФ уничтожили позицию украинских войск, 5 военных ликвидированы.