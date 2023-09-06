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ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном

ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 06.09.2023

ВС России уничтожили 30 украинских военных под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном гаубицу "Мста-Б", три 120-миллиметровых минометных расчета и 30 украинских военных, сообщил в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:32

2023-09-06T10:32

2023-09-06T10:34

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 сен – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном гаубицу "Мста-Б", три 120-миллиметровых минометных расчета и 30 украинских военных, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 6 военнослужащих ВСУ уничтожены, 7 получили ранения, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 ранены", - сказала собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск, ликвидировав 11 военных и 2 автомобиля. Также там уничтожен украинский 120-миллиметровый минометный расчет, ликвидированы 5 боевиков. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, артиллеристы РФ уничтожили позицию украинских войск, 5 военных ликвидированы.

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херсон, вооруженные силы украины, херсонская область