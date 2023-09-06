Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"* - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 06.09.2023 (обновлено: 09:11 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894432269.html
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"*
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"* - РИА Новости, 06.09.2023
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"*
В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:07
2023-09-06T09:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe3b7b41fcb64e3f88323d00995ac79.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук. "В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — сказал офицер. По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства. Кроме этого, отметил Савчук, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894431925.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147b614b832a0e6d099d0eb7d6b91259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"*

Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова" на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — сказал офицер.
По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.
Кроме этого, отметил Савчук, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала