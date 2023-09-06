https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894432269.html
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"*
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"* - РИА Новости, 06.09.2023
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"*
В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:07
2023-09-06T05:07
2023-09-06T09:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук. "В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — сказал офицер. По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства. Кроме этого, отметил Савчук, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894431925.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков "Азова"*
Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова" на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — сказал офицер.
По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.
Кроме этого, отметил Савчук, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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