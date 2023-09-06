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Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 06.09.2023 (обновлено: 05:08 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894431925.html
Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении
Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении
Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:02
2023-09-06T05:08
специальная военная операция на украине
донбасс
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказали РИА в Минобороны. &quot;Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса &quot;Тор-М1&quot; Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении специальной военной операции&quot;, — сообщил представитель ведомства.По данным оборонного ведомства, в боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки атак. "Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта", — добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894421480.html
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донбасс, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении

Российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА за последние месяцы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказали РИА в Минобороны.
«

"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении специальной военной операции", — сообщил представитель ведомства.

По данным оборонного ведомства, в боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки атак.
"Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта", — добавили в Минобороны.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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