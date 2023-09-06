https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894431925.html

Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении

Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.09.2023

Зенитчики сбили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении

Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T05:02

2023-09-06T05:02

2023-09-06T05:08

специальная военная операция на украине

донбасс

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказали РИА в Минобороны. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении специальной военной операции", — сообщил представитель ведомства.По данным оборонного ведомства, в боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки атак. "Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта", — добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894421480.html

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