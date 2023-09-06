https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894430364.html

Герой России объяснил, почему натовские методы потерпели крах на Украине

Герой России объяснил, почему натовские методы потерпели крах на Украине - РИА Новости, 06.09.2023

Герой России объяснил, почему натовские методы потерпели крах на Украине

Страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями, поэтому с Вооруженными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут очень большие потери,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T04:08

2023-09-06T04:08

2023-09-06T08:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

нато

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями, поэтому с Вооруженными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут очень большие потери, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Часть вооруженных сил Украины прошла обучение в странах НАТО, так скажем. Но во всех учебниках НАТО и то, как их обучает НАТО, что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащенной армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооружённые силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим", — сказал Сайфуллин.По его словам, когда артиллерия работает, когда работает авиация, когда такие обширные территории заминированы, когда бронетанковая составляющая очень серьезная - учебники НАТО становятся малоэффективны. "И мы видим результат - к чему это приводит. Приводит это к очень большим потерям, в первую очередь среди личного состава (войск Украины. — Прим. ред.), а затем уже поставляемого вооружения и военной техники", — добавил офицер. Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html

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Сайфуллин: "Против российских военных западные методы терпят крах" В НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями, а вот против российских военных западные методы терпят крах, заявил РИА Новости Герой России полковник Рустам Сайфуллин. 2023-09-06T04:08 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, украина, нато