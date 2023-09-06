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"Одним махом": на Западе испугались нового союзника России
"Одним махом": на Западе испугались нового союзника России - РИА Новости, 06.09.2023
"Одним махом": на Западе испугались нового союзника России
Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:55
2023-09-06T03:55
2023-09-06T14:45
в мире
словакия
россия
москва
виктор орбан
роберт фицо
владимир путин
нато
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер."Одним махом Словакия может стать новым союзником России. <...> Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану. <...> Одним словом, вскоре внутри Европейского союза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия", — написал Кэмпфнер.По словам обозревателя, если Фицо изберут, то существует "опасность разворота на 180 градусов" в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим. При победе Фицо, заключил журналист, Братислава начнет оказывать помощь Москве.Роберт Фицо — бывший премьер-министр Словакии. Он публично выступал против поддержки Украины и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими нацистами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, словакия, россия, москва, виктор орбан, роберт фицо, владимир путин, нато
В мире, Словакия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Владимир Путин, НАТО
"Одним махом": на Западе испугались нового союзника России
Guardian: Словакия может стать союзником России после парламентских выборов