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Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку - РИА Новости, 06.09.2023
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17:22 06.09.2023 (обновлено: 18:03 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/sobaka-1894587383.html
Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку
Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку - РИА Новости, 06.09.2023
Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку
Житель города Киселевска Кемеровской области скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка региона. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:22
2023-09-06T18:03
происшествия
киселевск
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 6 сен — РИА Новости. Житель города Киселевска Кемеровской области скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка региона. &quot;В дежурную часть отдела полиции &quot;Красный камень&quot; ОМВД России по городу Киселевску обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира. Она сообщила о том, что ее сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа&quot;, — сообщили в ведомстве.Полицейские опросили заявительницу и очевидцев, установили мужчину, который сбросил животное. Им оказался 48-летний местный житель. Он пояснил, что таким образом "наказал" свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. "В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе главка.По результатам проверки примут решение "в соответствии с законодательством", заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/sobaka-1893513605.html
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происшествия, киселевск, кемеровская область, россия
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область, Россия
Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку

Житель Кузбасса скинул с 9 этажа беременную собаку, полиция проводит проверку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 сен — РИА Новости. Житель города Киселевска Кемеровской области скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка региона.
«

"В дежурную часть отдела полиции "Красный камень" ОМВД России по городу Киселевску обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира. Она сообщила о том, что ее сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа", — сообщили в ведомстве.

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"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе главка.
По результатам проверки примут решение "в соответствии с законодательством", заключили в ведомстве.
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