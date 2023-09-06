https://ria.ru/20230906/sobaka-1894587383.html

Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку

Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку - РИА Новости, 06.09.2023

Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку

Житель города Киселевска Кемеровской области скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка региона. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:22

2023-09-06T17:22

2023-09-06T18:03

происшествия

киселевск

кемеровская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879407914_0:36:3169:1819_1920x0_80_0_0_94545f874e8d521b6678637c34e6329b.jpg

КЕМЕРОВО, 6 сен — РИА Новости. Житель города Киселевска Кемеровской области скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка региона. "В дежурную часть отдела полиции "Красный камень" ОМВД России по городу Киселевску обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира. Она сообщила о том, что ее сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа", — сообщили в ведомстве.Полицейские опросили заявительницу и очевидцев, установили мужчину, который сбросил животное. Им оказался 48-летний местный житель. Он пояснил, что таким образом "наказал" свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. "В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе главка.По результатам проверки примут решение "в соответствии с законодательством", заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/sobaka-1893513605.html

https://ria.ru/20230831/sobaka-1893473324.html

киселевск

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киселевск, кемеровская область, россия