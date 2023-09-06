Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы
Кирби: передаваемые Киеву снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы
© AP Photo / Susan Walsh Контр-адмирал Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Контр-адмирал Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
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"Они не представляют радиоактивной угрозы", - заявил представитель администрации США после того, как Пентагон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине, в который вошли такие снаряды.
По словам представителя администрации, в Вашингтоне рассчитывают, что снаряды "помогут им (Украине - ред.) быть более эффективными на поле боя".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
Кирби же утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном", а в этом вопросе "нет ничего, что могло бы вызывать споры". При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла об уверенности США в том, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно".
Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости". По словам президента, такие снаряды "у нас есть в наличии, мы их не применяем просто". При этом Запад, отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось.