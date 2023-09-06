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Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы

Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы - РИА Новости, 06.09.2023

Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:15

2023-09-06T21:15

2023-09-06T21:15

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. "Они не представляют радиоактивной угрозы", - заявил представитель администрации США после того, как Пентагон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине, в который вошли такие снаряды. По словам представителя администрации, в Вашингтоне рассчитывают, что снаряды "помогут им (Украине - ред.) быть более эффективными на поле боя". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется". Кирби же утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном", а в этом вопросе "нет ничего, что могло бы вызывать споры". При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла об уверенности США в том, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно". Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости". По словам президента, такие снаряды "у нас есть в наличии, мы их не применяем просто". При этом Запад, отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось.

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, мария захарова, джон кирби, министерство обороны сша