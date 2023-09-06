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Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы - РИА Новости, 06.09.2023
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21:15 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/snaryady-1894635479.html
Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы
Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы - РИА Новости, 06.09.2023
Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:15
2023-09-06T21:15
в мире
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россия
сша
владимир путин
мария захарова
джон кирби
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. "Они не представляют радиоактивной угрозы", - заявил представитель администрации США после того, как Пентагон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине, в который вошли такие снаряды. По словам представителя администрации, в Вашингтоне рассчитывают, что снаряды "помогут им (Украине - ред.) быть более эффективными на поле боя". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется". Кирби же утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном", а в этом вопросе "нет ничего, что могло бы вызывать споры". При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла об уверенности США в том, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно". Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости". По словам президента, такие снаряды "у нас есть в наличии, мы их не применяем просто". При этом Запад, отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось.
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, мария захарова, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Мария Захарова, Джон Кирби, Министерство обороны США
Белый дом заявил, что снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы

Кирби: передаваемые Киеву снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы

© AP Photo / Susan Walsh Контр-адмирал Джон Кирби
Контр-адмирал Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Контр-адмирал Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.
«
"Они не представляют радиоактивной угрозы", - заявил представитель администрации США после того, как Пентагон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине, в который вошли такие снаряды.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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По словам представителя администрации, в Вашингтоне рассчитывают, что снаряды "помогут им (Украине - ред.) быть более эффективными на поле боя".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
Кирби же утверждает, что "многие страны, не только США, но в том числе и Россия, используют снаряды с обедненным ураном", а в этом вопросе "нет ничего, что могло бы вызывать споры". При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх заявляла об уверенности США в том, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно".
Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, но использовать их "на упреждение нет необходимости". По словам президента, такие снаряды "у нас есть в наличии, мы их не применяем просто". При этом Запад, отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинМария ЗахароваДжон КирбиМинистерство обороны США
 
 
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