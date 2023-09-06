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СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 06.09.2023 (обновлено: 17:54 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/snaryady-1894595778.html
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном
Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:53
2023-09-06T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
нато
politico
украина
сша
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным. "Администрация (президента США Джо) Байдена впервые отправит на Украину неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором объявят в среду", - говорится в сообщении газеты. Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230903/svo-1893916674.html
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в мире, джо байден, нато, politico, украина, сша, россия, космос - риа наука
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, НАТО, Politico, Украина, США, Россия, Космос - РИА Наука
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном

Politico: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным.
«
"Администрация (президента США Джо) Байдена впервые отправит на Украину неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором объявят в среду", - говорится в сообщении газеты.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Поставки оружия ВСУ должны сочетаться с мирными усилиями, заявили в Италии
3 сентября, 12:07
Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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3 сентября, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденНАТОPoliticoУкраинаСШАРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
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