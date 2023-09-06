https://ria.ru/20230906/snaryady-1894595778.html

СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном

СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном

Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:53

2023-09-06T17:53

2023-09-06T17:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным. "Администрация (президента США Джо) Байдена впервые отправит на Украину неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором объявят в среду", - говорится в сообщении газеты. Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230903/svo-1893916674.html

https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html

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