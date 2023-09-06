https://ria.ru/20230906/snaryady-1894595778.html
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном
Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:53
2023-09-06T17:53
2023-09-06T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
нато
politico
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Белый дом в среду объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным. "Администрация (президента США Джо) Байдена впервые отправит на Украину неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором объявят в среду", - говорится в сообщении газеты. Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230903/svo-1893916674.html
https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bec04ac317e048db7b6b54118d462fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, нато, politico, украина, сша, россия, космос - риа наука
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, НАТО, Politico, Украина, США, Россия, Космос - РИА Наука
СМИ: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном
Politico: США в среду объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном