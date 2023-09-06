https://ria.ru/20230906/smert-1894433376.html
"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым
"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым - РИА Новости, 06.09.2023
"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым
Бывший министр оборон Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:57
2023-09-06T05:57
2023-09-06T05:57
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший министр оборон Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок."Попрощайтесь с человеком, который ничего не добился, отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада, несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников и теперь назначается послом в Великобритании, чтобы наслаждаться жизнью. Посмотрим, чем это закончится. Не так уж и долго ждать, пока это произойдет", — написал Лопатенок.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html
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В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, Игорь Лопатенок
"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым
Режиссер Лопатенок обвинил Резникова в смерти сотен тысяч украинцев