https://ria.ru/20230906/smert-1894433376.html

"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым

"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым - РИА Новости, 06.09.2023

"Сотни тысяч жертв". Украинский режиссер жестко "попрощался" с Резниковым

Бывший министр оборон Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T05:57

2023-09-06T05:57

2023-09-06T05:57

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алексей резников

верховная рада украины

игорь лопатенок

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший министр оборон Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок."Попрощайтесь с человеком, который ничего не добился, отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада, несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников и теперь назначается послом в Великобритании, чтобы наслаждаться жизнью. Посмотрим, чем это закончится. Не так уж и долго ждать, пока это произойдет", — написал Лопатенок.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, алексей резников, верховная рада украины, игорь лопатенок