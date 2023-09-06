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Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse - РИА Новости, 06.09.2023
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Наука
 
18:53 06.09.2023 (обновлено: 19:01 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/smartfony-1894360961.html
Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse
Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse - РИА Новости, 06.09.2023
Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse
Глобальный технологический бренд HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине представил две новинки: международную версию смартфона HONOR Magic V2 (Мэджик Ви2) и... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:53
2023-09-06T19:01
смартфон
технологии
honor
наука
наука
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Глобальный технологический бренд HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине представил две новинки: международную версию смартфона HONOR Magic V2 (Мэджик Ви2) и концептуальное устройство HONOR V Purse (Ви Пьюрс).Новый складной смартфон HONOR Magic V2 был представлен в Китае еще в июле — теперь наступила очередь для глобальной версии. В компании подчеркнули, что он является самым тонким и легким в своем классе. Толщина Magic V2 в сложенном состоянии менее сантиметра, а вес составляет 231 г. HONOR Magic V2 оснащен первым в своем роде сверхлегким титановым шарниром, а также использует новую фирменную сталь HONOR, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность механизма. Конструкция складного смартфона прошла тестирование на прочность, выдерживает более 400 000 сгибаний, что означает ресурс до 10 лет использования при складывании 100 раз в день.Конструкция смартфона позволяет использовать его в частично раскрытом состоянии с углами наклона от 60 до 110 градусов. Складываются половинки корпуса без зазоров между ними. Внешний OLED-дисплей имеет яркость 2 500 нит, обеспечивая хорошую видимость при дневном свете, а основной OLED-экран (экран на основе органических светодиодов) имеет пиковую яркость 1 600 нит. Обе матрицы имеют частоту обновления до 120 Гц для плавной прокрутки и анимации. Magic V2 поддерживает технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц — в теории, высокочастотная пульсация должна снизить нагрузку на глаза пользователя и обеспечить комфортный просмотр контента в любых условиях.В сверхтонком складном корпусе HONOR Magic V2 установлена тройная камера, которая значительно расширяет творческие возможности: основной сенсор 50 Мп с широкоугольной оптикой f/1.9, ультраширокоугольная камера 50 Мп (f/2.0) и телефотокамера 20 Мп (f/2.4). Двойная фронтальная камера оснащена сенсорами по 16 Мп (f/2.2) каждый.За производительность в HONOR Magic V2 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — это наиболее мощный мобильный чипсет на сегодня, который используется в самых продвинутых флагманских моделях. В смартфоне 16 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 256 или 512 ГБ, также доступна модель Ultimate Edition (Алтимэйт Эдишн) с 1 ТБ памяти. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт. Устройство работает на операционной системе Honor MagicOS (Мэджик Оэс), основанной на Android 13, и поддерживает Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3 и NFC.Magic V2 уже появился на международной версии сайта HONOR, компания представила смартфон пока на рынке ЕС. Цена устройства не раскрывается, в КНР базовый вариант HONOR Magic V2 оценивается в 8999 юаней (около 120 тыс. рублей по текущему курсу).Концептуальное устройство HONOR V Purse, также представленное на IFA 2023, превращает складной смартфон в носимый аксессуар в формате стильного клатча. В нем реализованы специальные настраиваемые заставки всегда включенного дисплея (AOD) с имитацией внешнего вида сумочки и анимацией, которая подстраивается под движения и ритм человека. Концепт поддерживает сменные ремешки и цепочки, которые крепятся к шарниру и позволяют носить смартфон через плечо, как обычный кошелек или клатч будущего.Создатели отдельно подчеркивают, что HONOR V Purse создан с учетом требований экологической безопасности и воплощает в себе стремление компании HONOR заботиться об окружающей среде. Для изготовления ремешков используются экологически чистые материалы, а заставки внешнего экрана можно бесконечно настраивать под любой наряд.В рамках международной премии дизайна HONOR Talents компания объединила усилия с креативным директором мужской линейки BURBERRY Брэмом Ван Дипеном, современным художником Юнуэна Эспарзу, профессором Китайской академии искусств Юань Юмин и художником Сяо Хуи Ванг, чтобы разработать серию уникальных заставок для всегда включенного экрана. Компания обещает открыть API(АПИ)-интерфейс с доступом к сенсорам смартфона, включая гироскоп и датчик освещенности, что позволит начинающим художникам со всего мира создать собственные проекты, отражающие последние тенденции в дизайне и мире моды.ㅤРеклама, ООО "Техкомпания ОНОР", ИНН 9731055266, erid: 4CQwVszH9pUkpdcrZ5s
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смартфон, технологии, honor, наука
смартфон, Технологии, Honor, Наука, Наука

Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse

© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Глобальный технологический бренд HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине
Глобальный технологический бренд HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Глобальный технологический бренд HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине
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Глобальный технологический бренд HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине представил две новинки: международную версию смартфона HONOR Magic V2 (Мэджик Ви2) и концептуальное устройство HONOR V Purse (Ви Пьюрс).
Новый складной смартфон HONOR Magic V2 был представлен в Китае еще в июле — теперь наступила очередь для глобальной версии. В компании подчеркнули, что он является самым тонким и легким в своем классе. Толщина Magic V2 в сложенном состоянии менее сантиметра, а вес составляет 231 г. HONOR Magic V2 оснащен первым в своем роде сверхлегким титановым шарниром, а также использует новую фирменную сталь HONOR, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность механизма. Конструкция складного смартфона прошла тестирование на прочность, выдерживает более 400 000 сгибаний, что означает ресурс до 10 лет использования при складывании 100 раз в день.
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Новый складной смартфон HONOR Magic V2 представлен на выставке IFA 2023 в Берлине
Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Новый складной смартфон HONOR Magic V2 представлен на выставке IFA 2023 в Берлине
Конструкция смартфона позволяет использовать его в частично раскрытом состоянии с углами наклона от 60 до 110 градусов. Складываются половинки корпуса без зазоров между ними. Внешний OLED-дисплей имеет яркость 2 500 нит, обеспечивая хорошую видимость при дневном свете, а основной OLED-экран (экран на основе органических светодиодов) имеет пиковую яркость 1 600 нит. Обе матрицы имеют частоту обновления до 120 Гц для плавной прокрутки и анимации. Magic V2 поддерживает технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц — в теории, высокочастотная пульсация должна снизить нагрузку на глаза пользователя и обеспечить комфортный просмотр контента в любых условиях.
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Складной смартфон HONOR Magic V2_Black
Складной смартфон HONOR Magic V2_Black - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Складной смартфон HONOR Magic V2_Black
В сверхтонком складном корпусе HONOR Magic V2 установлена тройная камера, которая значительно расширяет творческие возможности: основной сенсор 50 Мп с широкоугольной оптикой f/1.9, ультраширокоугольная камера 50 Мп (f/2.0) и телефотокамера 20 Мп (f/2.4). Двойная фронтальная камера оснащена сенсорами по 16 Мп (f/2.2) каждый.
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Складной смартфон HONOR Magic V2_Silk Purple
Складной смартфон HONOR Magic V2_Silk Purple - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Складной смартфон HONOR Magic V2_Silk Purple
За производительность в HONOR Magic V2 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — это наиболее мощный мобильный чипсет на сегодня, который используется в самых продвинутых флагманских моделях. В смартфоне 16 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 256 или 512 ГБ, также доступна модель Ultimate Edition (Алтимэйт Эдишн) с 1 ТБ памяти. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт. Устройство работает на операционной системе Honor MagicOS (Мэджик Оэс), основанной на Android 13, и поддерживает Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3 и NFC.
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Складной смартфон HONOR Magic V2_Silk Black
Складной смартфон HONOR Magic V2_Silk Black - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Складной смартфон HONOR Magic V2_Silk Black
Magic V2 уже появился на международной версии сайта HONOR, компания представила смартфон пока на рынке ЕС. Цена устройства не раскрывается, в КНР базовый вариант HONOR Magic V2 оценивается в 8999 юаней (около 120 тыс. рублей по текущему курсу).
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Новый складной смартфон HONOR V Purse представлен на выставке IFA 2023 в Берлине
Компания HONOR показала складные смартфоны Magic V2 и V Purse - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Новый складной смартфон HONOR V Purse представлен на выставке IFA 2023 в Берлине
Концептуальное устройство HONOR V Purse, также представленное на IFA 2023, превращает складной смартфон в носимый аксессуар в формате стильного клатча. В нем реализованы специальные настраиваемые заставки всегда включенного дисплея (AOD) с имитацией внешнего вида сумочки и анимацией, которая подстраивается под движения и ритм человека. Концепт поддерживает сменные ремешки и цепочки, которые крепятся к шарниру и позволяют носить смартфон через плечо, как обычный кошелек или клатч будущего.
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Складной смартфон HONOR V Purse
Складной смартфон HONOR V Purse - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Складной смартфон HONOR V Purse
Создатели отдельно подчеркивают, что HONOR V Purse создан с учетом требований экологической безопасности и воплощает в себе стремление компании HONOR заботиться об окружающей среде. Для изготовления ремешков используются экологически чистые материалы, а заставки внешнего экрана можно бесконечно настраивать под любой наряд.
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.Складной смартфон HONOR V Purse
Складной смартфон HONOR V Purse - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Honor Technologies Co., Ltd.
Складной смартфон HONOR V Purse
В рамках международной премии дизайна HONOR Talents компания объединила усилия с креативным директором мужской линейки BURBERRY Брэмом Ван Дипеном, современным художником Юнуэна Эспарзу, профессором Китайской академии искусств Юань Юмин и художником Сяо Хуи Ванг, чтобы разработать серию уникальных заставок для всегда включенного экрана. Компания обещает открыть API(АПИ)-интерфейс с доступом к сенсорам смартфона, включая гироскоп и датчик освещенности, что позволит начинающим художникам со всего мира создать собственные проекты, отражающие последние тенденции в дизайне и мире моды.
Реклама, ООО "Техкомпания ОНОР", ИНН 9731055266, erid: 4CQwVszH9pUkpdcrZ5s
 
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