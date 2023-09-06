https://ria.ru/20230906/smartfon-1894495884.html
Эксперты заявили, что смартфоны из Китая заняли почти 75% российского рынка
Эксперты заявили, что смартфоны из Китая заняли почти 75% российского рынка - РИА Новости, 06.09.2023
Эксперты заявили, что смартфоны из Китая заняли почти 75% российского рынка
Порядка 75% от всех продаж смартфонов в России за восемь месяцев 2023 года пришлись на китайские бренды, при этом устройства от Apple продолжают терять свою... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:42
2023-09-06T12:42
2023-09-06T12:57
экономика
технологии
китай
россия
эльдар муртазин
apple
realme
samsung
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 75% от всех продаж смартфонов в России за восемь месяцев 2023 года пришлись на китайские бренды, при этом устройства от Apple продолжают терять свою популярность, рассказали РИА Новости опрошенные представители ритейла и эксперт. "По нашей оценке, за восемь месяцев 2023 года продажи смартфонов на российском рынке увеличились более чем на четверть год к году, до порядка 18,5 миллионов штук. Около 14 миллионов из них, то есть три четверти, составили продажи китайских брендов, которые продолжают расширять свое присутствие, выводить новинки, конкурировать между собой и растить узнаваемость у российских потребителей", - подсчитали в группе "М.Видео-Эльдорадо". Так, лидером по штучным продажам оказался Xiaomi, сохранив позиции, на второй строчке – Realme (третье место годом ранее), на третьей – Tecno (пятое место в 2022 году), на четвертой – Samsung (второе место в прошлом году), далее следует Apple (четвертая строчка годом ранее), опередивший Infinix. В денежном выражении первенство все еще удерживает Apple. В свою очередь коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что продажи Samsung по итогу августа 2023 в штуках составляют 16%, а доля Apple "на фоне высокого курса и дефицита" продолжает падать и составляет порядка 8%. При этом, по его мнению, появление 15-й серии "яблочных смартфонов", скорее всего, не сможет существенно повлиять на увеличение доли компании. С таким прогнозом согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Выход iPhone 15 ничего переломить не может, потому что доля Apple сокращается, цена максимальная. То есть они играют в другой ценовой нише - от 100 тысяч рублей и выше", - прокомментировал он. Эксперт прогнозирует, что по итогам 2023 года лидерами на российском рынке будут смартфоны от Xiaomi, Realme, Tecno.
https://ria.ru/20230906/kino-1894435969.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, китай, россия, эльдар муртазин, apple, realme, samsung
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Эльдар Муртазин, Apple, Realme, Samsung
Эксперты заявили, что смартфоны из Китая заняли почти 75% российского рынка
Эксперты: порядка 75% российского рынка смартфонов заняли китайские компании
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 75% от всех продаж смартфонов в России за восемь месяцев 2023 года пришлись на китайские бренды, при этом устройства от Apple продолжают терять свою популярность, рассказали РИА Новости опрошенные представители ритейла и эксперт.
"По нашей оценке, за восемь месяцев 2023 года продажи смартфонов на российском рынке увеличились более чем на четверть год к году, до порядка 18,5 миллионов штук. Около 14 миллионов из них, то есть три четверти, составили продажи китайских брендов, которые продолжают расширять свое присутствие, выводить новинки, конкурировать между собой и растить узнаваемость у российских потребителей", - подсчитали в группе "М.Видео-Эльдорадо".
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Так, лидером по штучным продажам оказался Xiaomi, сохранив позиции, на второй строчке – Realme
(третье место годом ранее), на третьей – Tecno (пятое место в 2022 году), на четвертой – Samsung
(второе место в прошлом году), далее следует Apple (четвертая строчка годом ранее), опередивший Infinix. В денежном выражении первенство все еще удерживает Apple.
В свою очередь коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что продажи Samsung по итогу августа 2023 в штуках составляют 16%, а доля Apple "на фоне высокого курса и дефицита" продолжает падать и составляет порядка 8%. При этом, по его мнению, появление 15-й серии "яблочных смартфонов", скорее всего, не сможет существенно повлиять на увеличение доли компании.
С таким прогнозом согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
. "Выход iPhone 15 ничего переломить не может, потому что доля Apple сокращается, цена максимальная. То есть они играют в другой ценовой нише - от 100 тысяч рублей и выше", - прокомментировал он.
Эксперт прогнозирует, что по итогам 2023 года лидерами на российском рынке будут смартфоны от Xiaomi, Realme, Tecno.
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