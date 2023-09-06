https://ria.ru/20230906/skver-1894600791.html
В Махачкале планируют создать сквер в честь участников СВО
В Махачкале планируют создать сквер в честь участников СВО - РИА Новости, 06.09.2023
В Махачкале планируют создать сквер в честь участников СВО
Сквер в честь участников специальной военной операции планируется создать в Махачкале, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:11
2023-09-06T18:11
2023-09-06T18:11
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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Сквер в честь участников специальной военной операции планируется создать в Махачкале, сообщили в пресс-службе администрации города. "Городские власти планируют создание сквера участникам специальной военной операции и благоустройство прилегающей к общественному пространству территории", – говорится в сообщении. Мэрия предложила горожанам выбрать, где будет разбит сквер: на проспекте Имама Шамиля или проспекте Петра Первого, на территории у озера Ак-Гёль. Голосование проходит в Telegram-канале администрации города и на портале госуслуг.
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общество, махачкала, городское хозяйство москвы
Общество, Махачкала, Городское хозяйство Москвы
В Махачкале планируют создать сквер в честь участников СВО
В Махачкале планируют создать сквер в честь участников СВО