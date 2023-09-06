https://ria.ru/20230906/signal-1894474856.html

СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину

СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину

Польша послала сигнал президенту Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет британская газета Express. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:27

2023-09-06T11:27

2023-09-06T14:58

в мире

польша

россия

варшава

владимир путин

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польша послала сигнал президенту Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет британская газета Express."Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны", — говорится в материале.Журналисты указали, что Варшава планирует приобрести еще шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы усилить безопасность своей границы с Россией.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественная ПВО способна уничтожать ракеты такого типа.Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК.

https://ria.ru/20230906/ugroza-1894462297.html

польша

россия

варшава

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в мире, польша, россия, варшава, владимир путин