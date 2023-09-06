Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 06.09.2023 (обновлено: 14:58 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/signal-1894474856.html
СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину
СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину
Польша послала сигнал президенту Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет британская газета Express. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:27
2023-09-06T14:58
в мире
польша
россия
варшава
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_c0867d25eb7e91f899e2f3e25d990bf3.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польша послала сигнал президенту Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет британская газета Express.&quot;Правящая в Польше националистическая партия &quot;Право и справедливость&quot; отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что Варшава планирует приобрести еще шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы усилить безопасность своей границы с Россией.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественная ПВО способна уничтожать ракеты такого типа.Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК.
https://ria.ru/20230906/ugroza-1894462297.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_11cf3ea54509698c86ea79a47dce6b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, варшава, владимир путин
В мире, Польша, Россия, Варшава, Владимир Путин
СМИ: Польша послала дерзкий сигнал Путину

Express: Польша послала сигнал Путину, укрепив оборону на границе с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польша послала сигнал президенту Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет британская газета Express.
«

"Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны", — говорится в материале.

Журналисты указали, что Варшава планирует приобрести еще шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы усилить безопасность своей границы с Россией.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественная ПВО способна уничтожать ракеты такого типа.
Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России
10:36
 
В миреПольшаРоссияВаршаваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала