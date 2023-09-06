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Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина - РИА Новости, 06.09.2023
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15:31 06.09.2023 (обновлено: 16:25 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/shulgin-1894550035.html
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина - РИА Новости, 06.09.2023
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина
Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:31
2023-09-06T16:25
евросоюз
ozon
в мире
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения."Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — говорится в решении суда.Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".Ранее в среду Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.
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евросоюз, ozon, в мире
Евросоюз, Ozon, В мире
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендиректора Ozon Шульгина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Шульгин
Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Александр Шульгин. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.
"Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — говорится в решении суда.
Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".
Ранее в среду Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции
11:42
 
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