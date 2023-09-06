https://ria.ru/20230906/shulgin-1894550035.html
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина - РИА Новости, 06.09.2023
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина
Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:31
2023-09-06T15:31
2023-09-06T16:25
евросоюз
ozon
в мире
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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения."Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — говорится в решении суда.Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".Ранее в среду Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.
https://ria.ru/20230906/isk-1894479892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, ozon, в мире
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина
Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендиректора Ozon Шульгина
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.
"Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — говорится в решении суда.
Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".
Ранее в среду Суд Европейского союза в Люксембурге
отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине
и в Белоруссии
.
Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции