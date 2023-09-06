https://ria.ru/20230906/shulgin-1894550035.html

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина - РИА Новости, 06.09.2023

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гендира Ozon Шульгина

Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:31

2023-09-06T15:31

2023-09-06T16:25

евросоюз

ozon

в мире

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ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил в среду аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза, однако он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения."Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения", — говорится в решении суда.Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав".Ранее в среду Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей, подпавших под ограничительные меры ЕС в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.

https://ria.ru/20230906/isk-1894479892.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, ozon, в мире