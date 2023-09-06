https://ria.ru/20230906/shtraf-1894558512.html
В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф
В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф - РИА Новости, 06.09.2023
В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф
Суд первой инстанции в Осло в среду обязал компанию Meta* ежедневно выплачивать штраф в 1 миллион крон (около 93 тыс долларов) за использование для рекламы... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:57
2023-09-06T15:57
2023-09-06T15:57
технологии
россия
осло
норвегия
facebook
в мире
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/70/1017527026_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bd118bddda63e8e5a932e34f5e111757.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд первой инстанции в Осло в среду обязал компанию Meta* ежедневно выплачивать штраф в 1 миллион крон (около 93 тыс долларов) за использование для рекламы персональных данных норвежских пользователей Facebook* и Instagram*/В июле норвежская служба по надзору в сфере информации Datatilsynet направила Meta* письмо с требованием прекратить использование персональных данных норвежцев для рекламы, основанной на наблюдении за поведением пользователей в сети. Служба также потребовала от компании выплачивать ежедневный штраф. Meta* обратилась в суд с просьбой о приостановлении начисления ей штрафа до выяснения обстоятельств в ходе судебного процесса. Суд в Осло признал распоряжение Datatilsynet действительным. "Штраф начал начисляться 14 августа 2023 года и составляет один миллион крон за каждый день до исполнения требования", - следует из официальных материалов суда по этому делу. Как сообщила директор Datatilsynet Лине Колл на официальной странице органа, в службе "очень рады решению суда и результату, это победа в области защиты персональных данных".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230522/shtraf-1873411622.html
https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html
россия
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/70/1017527026_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_2bb4df07f43604d1b1d9f4355e245e61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, осло, норвегия, facebook, в мире, meta (метавселенная)
Технологии, Россия, Осло, Норвегия, Facebook, В мире, Meta (метавселенная)
В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф
Суд в Норвегии обязал компанию Meta ежедневно платить штраф в 93 тысячи долларов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд первой инстанции в Осло в среду обязал компанию Meta* ежедневно выплачивать штраф в 1 миллион крон (около 93 тыс долларов) за использование для рекламы персональных данных норвежских пользователей Facebook* и Instagram*/
В июле норвежская служба по надзору в сфере информации Datatilsynet направила Meta* письмо с требованием прекратить использование персональных данных норвежцев для рекламы, основанной на наблюдении за поведением пользователей в сети. Служба также потребовала от компании выплачивать ежедневный штраф. Meta* обратилась в суд с просьбой о приостановлении начисления ей штрафа до выяснения обстоятельств в ходе судебного процесса.
Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму
Суд в Осло признал распоряжение Datatilsynet действительным.
«
"Штраф начал начисляться 14 августа 2023 года и составляет один миллион крон за каждый день до исполнения требования", - следует из официальных материалов суда по этому делу.
Как сообщила директор Datatilsynet Лине Колл на официальной странице органа, в службе "очень рады решению суда и результату, это победа в области защиты персональных данных".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей