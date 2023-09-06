https://ria.ru/20230906/shtraf-1894558512.html

В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф

В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф - РИА Новости, 06.09.2023

В Норвегии компании Meta* присудили ежедневный миллионный штраф

Суд первой инстанции в Осло в среду обязал компанию Meta* ежедневно выплачивать штраф в 1 миллион крон (около 93 тыс долларов) за использование для рекламы... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:57

2023-09-06T15:57

2023-09-06T15:57

технологии

россия

осло

норвегия

facebook

в мире

meta (метавселенная)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/70/1017527026_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bd118bddda63e8e5a932e34f5e111757.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд первой инстанции в Осло в среду обязал компанию Meta* ежедневно выплачивать штраф в 1 миллион крон (около 93 тыс долларов) за использование для рекламы персональных данных норвежских пользователей Facebook* и Instagram*/В июле норвежская служба по надзору в сфере информации Datatilsynet направила Meta* письмо с требованием прекратить использование персональных данных норвежцев для рекламы, основанной на наблюдении за поведением пользователей в сети. Служба также потребовала от компании выплачивать ежедневный штраф. Meta* обратилась в суд с просьбой о приостановлении начисления ей штрафа до выяснения обстоятельств в ходе судебного процесса. Суд в Осло признал распоряжение Datatilsynet действительным. "Штраф начал начисляться 14 августа 2023 года и составляет один миллион крон за каждый день до исполнения требования", - следует из официальных материалов суда по этому делу. Как сообщила директор Datatilsynet Лине Колл на официальной странице органа, в службе "очень рады решению суда и результату, это победа в области защиты персональных данных".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230522/shtraf-1873411622.html

https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html

россия

осло

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, осло, норвегия, facebook, в мире, meta (метавселенная)