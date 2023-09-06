https://ria.ru/20230906/shallenberg-1894470604.html
Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым
Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым - РИА Новости, 06.09.2023
Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что у него нет контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым, при этом он не поддерживает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:10
2023-09-06T11:10
2023-09-06T11:10
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александер шалленберг
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что у него нет контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым, при этом он не поддерживает закрытие посольства и разрыв дипломатических отношений. "У нас есть посольство в Москве, у русских - посольство в Австрии. Но на политическом уровне у меня нет контактов с министром иностранных дел Лавровым", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Heute. На вопрос, почему Австрия никогда не закрывала свое посольство в Москве, министр республики отметил, что "это был бы неправильный подход". "Посольства на местах - это наши глаза и уши в мире. Если мы закроем их сейчас, то оставим австрийцев, живущих за рубежом, на произвол судьбы. Я считаю, что, особенно во время кризиса, необходимо иметь представительство, и я не верю в разрыв дипломатических отношений", - добавил глава МИД.
https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, александер шалленберг, сергей лавров, россия
В мире, Австрия, Александер Шалленберг, Сергей Лавров, Россия
Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым
Глава МИД Австрии Шалленберг признал, что у него нет контактов с Лавровым