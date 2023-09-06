https://ria.ru/20230906/shallenberg-1894470604.html

Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым

Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым - РИА Новости, 06.09.2023

Глава МИД Австрии заявил, что у него нет контактов с Лавровым

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что у него нет контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым, при этом он не поддерживает... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:10

2023-09-06T11:10

2023-09-06T11:10

в мире

австрия

александер шалленберг

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815652140_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_42491b1eac4890297fca32bbb555d063.jpg

ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что у него нет контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым, при этом он не поддерживает закрытие посольства и разрыв дипломатических отношений. "У нас есть посольство в Москве, у русских - посольство в Австрии. Но на политическом уровне у меня нет контактов с министром иностранных дел Лавровым", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Heute. На вопрос, почему Австрия никогда не закрывала свое посольство в Москве, министр республики отметил, что "это был бы неправильный подход". "Посольства на местах - это наши глаза и уши в мире. Если мы закроем их сейчас, то оставим австрийцев, живущих за рубежом, на произвол судьбы. Я считаю, что, особенно во время кризиса, необходимо иметь представительство, и я не верю в разрыв дипломатических отношений", - добавил глава МИД.

https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, александер шалленберг, сергей лавров, россия