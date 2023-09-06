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В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 06.09.2023
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13:41 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/sdelka-1894512284.html
В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке
В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 06.09.2023
В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке
Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:41
2023-09-06T13:41
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, заявили в МИД РФ. Ранее сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". "На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что у переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT нет рабочих альтернатив, включая предложенные филиалы, "дочки" и канал с JP Morgan. "Создание специальной страховой платформы для российской сельхозпродукции нам обещают с августа 2022 года, но по непонятным причинам это не сделано до сих пор", - сообщили в российском МИД.
https://ria.ru/20230905/zerno-1894263797.html
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антониу гутерреш, сергей лавров, оон, россельхозбанк, swift
Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке

МИД: новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".
"На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве добавили, что у переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT нет рабочих альтернатив, включая предложенные филиалы, "дочки" и канал с JP Morgan.
"Создание специальной страховой платформы для российской сельхозпродукции нам обещают с августа 2022 года, но по непонятным причинам это не сделано до сих пор", - сообщили в российском МИД.
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Антониу ГутеррешСергей ЛавровООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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