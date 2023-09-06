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Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей - РИА Новости, 06.09.2023
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12:14 06.09.2023 (обновлено: 15:39 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/sbu-1894489170.html
Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей
Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей - РИА Новости, 06.09.2023
Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей
Журнал The Economist изменил цитату экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко о необходимости "устранять людей". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:14
2023-09-06T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
валентин наливайченко
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Журнал The Economist изменил цитату экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко о необходимости "устранять людей". Накануне издание опубликовало материал о том, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать "коллаборантов" в тюрьму — в Киеве пришли к выводу о необходимости "устранять людей". "Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов" — так даны слова Наливайченко в обновленной версии статьи.В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ "непреднамеренно неверно процитировали". Со своей стороны, пресс-служба Наливайченко также сообщила, что The Economist некорректно передал его высказывание."Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил", — приводит заявление издание "Страна.ua".Валентин Наливайченко руководил СБУ с 2006-го по 2010-й и в 2014-2015 годах.
https://ria.ru/20230905/sbu-1894375182.html
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в мире, валентин наливайченко, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Наливайченко, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей

Economist исправил статью Наливайченко, написав о ликвидации СБУ террористов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший глава СБУ Валентин Наливайченко
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Журнал The Economist изменил цитату экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко о необходимости "устранять людей".
Накануне издание опубликовало материал о том, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать "коллаборантов" в тюрьму — в Киеве пришли к выводу о необходимости "устранять людей".
"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов" — так даны слова Наливайченко в обновленной версии статьи.
В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ "непреднамеренно неверно процитировали".
Со своей стороны, пресс-служба Наливайченко также сообщила, что The Economist некорректно передал его высказывание.
"Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил", — приводит заявление издание "Страна.ua".
Валентин Наливайченко руководил СБУ с 2006-го по 2010-й и в 2014-2015 годах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин НаливайченкоУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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