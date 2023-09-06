https://ria.ru/20230906/sbu-1894489170.html

Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей

Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей - РИА Новости, 06.09.2023

Economist изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей

Журнал The Economist изменил цитату экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко о необходимости "устранять людей". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:14

2023-09-06T12:14

2023-09-06T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

валентин наливайченко

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Журнал The Economist изменил цитату экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко о необходимости "устранять людей". Накануне издание опубликовало материал о том, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать "коллаборантов" в тюрьму — в Киеве пришли к выводу о необходимости "устранять людей". "Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов" — так даны слова Наливайченко в обновленной версии статьи.В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ "непреднамеренно неверно процитировали". Со своей стороны, пресс-служба Наливайченко также сообщила, что The Economist некорректно передал его высказывание."Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил", — приводит заявление издание "Страна.ua".Валентин Наливайченко руководил СБУ с 2006-го по 2010-й и в 2014-2015 годах.

https://ria.ru/20230905/sbu-1894375182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, валентин наливайченко, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр