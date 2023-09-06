https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

На Западе признали бессмысленность санкций против России

На Западе признали бессмысленность санкций против России - РИА Новости, 06.09.2023

На Западе признали бессмысленность санкций против России

Западные санкции не сумели повлиять на Россию и нанесли большой вред странам Европы, погрузившимся в глубокий экономический кризис, пишет обозреватель газеты... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:10

2023-09-06T17:10

2023-09-06T17:10

санкции в отношении россии

россия

экономика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Западные санкции не сумели повлиять на Россию и нанесли большой вред странам Европы, погрузившимся в глубокий экономический кризис, пишет обозреватель газеты Telegraph. "Россия проявила удивительную стойкость, санкции не смогли сломить ее решимость. Однако они, безусловно, нанесли огромный вред Европе", - говорится в статье. Автор подчеркнул, что противостояние с Москвой дало Западу лишь финансовый кризис во всей Европе, "неконтролируемую" инфляцию и стагнацию в экономике, а также политическую дезинтеграцию. На фоне этого все более очевидной становится неизбежность последствий украинского конфликта для самих европейских стран. "Вера в то, что Европа каким-то образом сможет выйти из войны в Украине относительно невредимой, всегда была проявлением принятия желаемого за действительное", - подчеркнул обозреватель издания. В заключение он также добавил, что европейская экономика становится все слабее. В связи с этим он выразил опасения, что введенные Европой санкции могут "уничтожить" ее саму, а вовсе не Россию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894508021.html

https://ria.ru/20230906/ekonomika-1894409340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, россия, экономика