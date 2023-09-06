На Западе признали бессмысленность санкций против России
Telegraph: западные санкции против России наносят урон самой Европе
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Западные санкции не сумели повлиять на Россию и нанесли большой вред странам Европы, погрузившимся в глубокий экономический кризис, пишет обозреватель газеты Telegraph.
"Россия проявила удивительную стойкость, санкции не смогли сломить ее решимость. Однако они, безусловно, нанесли огромный вред Европе", - говорится в статье.
Автор подчеркнул, что противостояние с Москвой дало Западу лишь финансовый кризис во всей Европе, "неконтролируемую" инфляцию и стагнацию в экономике, а также политическую дезинтеграцию. На фоне этого все более очевидной становится неизбежность последствий украинского конфликта для самих европейских стран.
"Вера в то, что Европа каким-то образом сможет выйти из войны в Украине относительно невредимой, всегда была проявлением принятия желаемого за действительное", - подчеркнул обозреватель издания.
В заключение он также добавил, что европейская экономика становится все слабее. В связи с этим он выразил опасения, что введенные Европой санкции могут "уничтожить" ее саму, а вовсе не Россию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.