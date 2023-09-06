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Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 06.09.2023
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и его первым заместителем Асеином Исаевым в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:47
2023-09-06T17:47
2023-09-06T17:47
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и его первым заместителем Асеином Исаевым в Бишкеке актуальные вопросы российско-киргизских отношений. "Шестого сентября в Бишкеке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков был принят министром иностранных дел Киргизской Республики Жээнбеком Молдокановичем Кулубаевым и встретился с первым заместителем министра иностранных дел Киргизской Республики Асеином Кусеиновичем Исаевым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе бесед состоялся обстоятельный обмен мнениями по "ряду актуальных вопросов российско-киргизских отношений и взаимодействию в рамках региональных и глобальных структур с акцентом на проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями". "Седьмого сентября Сергей Алексеевич Рябков примет участие в пленарном заседании регионального семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения", который проходит в Бишкеке 6-9 сентября", - заключили в МИД России.
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сергей рябков, бишкек, россия, киргизия
Сергей Рябков, Бишкек, Россия, Киргизия
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии
Рябков обсудил с главой МИД Киргизии двусторонние отношения
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и его первым заместителем Асеином Исаевым в Бишкеке актуальные вопросы российско-киргизских отношений.
"Шестого сентября в Бишкеке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков был принят министром иностранных дел Киргизской Республики Жээнбеком Молдокановичем Кулубаевым и встретился с первым заместителем министра иностранных дел Киргизской Республики Асеином Кусеиновичем Исаевым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе бесед состоялся обстоятельный обмен мнениями по "ряду актуальных вопросов российско-киргизских отношений и взаимодействию в рамках региональных и глобальных структур с акцентом на проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями".
"Седьмого сентября Сергей Алексеевич Рябков примет участие в пленарном заседании регионального семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения", который проходит в Бишкеке 6-9 сентября", - заключили в МИД России.
Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте