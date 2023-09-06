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Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 06.09.2023
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17:47 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ryabkov-1894594248.html
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 06.09.2023
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и его первым заместителем Асеином Исаевым в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:47
2023-09-06T17:47
сергей рябков
бишкек
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киргизия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и его первым заместителем Асеином Исаевым в Бишкеке актуальные вопросы российско-киргизских отношений. "Шестого сентября в Бишкеке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков был принят министром иностранных дел Киргизской Республики Жээнбеком Молдокановичем Кулубаевым и встретился с первым заместителем министра иностранных дел Киргизской Республики Асеином Кусеиновичем Исаевым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе бесед состоялся обстоятельный обмен мнениями по "ряду актуальных вопросов российско-киргизских отношений и взаимодействию в рамках региональных и глобальных структур с акцентом на проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями". "Седьмого сентября Сергей Алексеевич Рябков примет участие в пленарном заседании регионального семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения", который проходит в Бишкеке 6-9 сентября", - заключили в МИД России.
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сергей рябков, бишкек, россия, киргизия
Сергей Рябков, Бишкек, Россия, Киргизия
Рябков провел переговоры с главой МИД Киргизии

Рябков обсудил с главой МИД Киргизии двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым и его первым заместителем Асеином Исаевым в Бишкеке актуальные вопросы российско-киргизских отношений.
"Шестого сентября в Бишкеке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков был принят министром иностранных дел Киргизской Республики Жээнбеком Молдокановичем Кулубаевым и встретился с первым заместителем министра иностранных дел Киргизской Республики Асеином Кусеиновичем Исаевым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе бесед состоялся обстоятельный обмен мнениями по "ряду актуальных вопросов российско-киргизских отношений и взаимодействию в рамках региональных и глобальных структур с акцентом на проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями".
"Седьмого сентября Сергей Алексеевич Рябков примет участие в пленарном заседании регионального семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения", который проходит в Бишкеке 6-9 сентября", - заключили в МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди
Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте
Вчера, 14:54
 
Сергей РябковБишкекРоссияКиргизия
 
 
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