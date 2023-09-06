https://ria.ru/20230906/rutberg-1894567439.html
Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг
Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг - РИА Новости, 06.09.2023
Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг
Хамовнический суд Москвы арестовал фигуранта дела о краже порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:27
2023-09-06T16:27
2023-09-06T18:03
происшествия
москва
юлия рутберг
культура
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал фигуранта дела о краже порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее источник уточнил агентству, что от рук злоумышленника пострадала квартира народной артистки России Юлии Рутберг. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Саламову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - огласила решение судья Диана Мищенко. По данным следствия, подозреваемый взломал замок входной двери и проник в квартиру актрисы в Москве, откуда украл деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся. Сумму ущерба в полиции подтвердили - она составила около 2,5 миллиона рублей. Злоумышленника задержали в Подмосковье, им оказался некий 37-летний мужчина, у него изъята часть похищенного. Источник агентства в правоохранительных органах также заявлял, что арестованный - ранее судимый уроженец Узбекистана. По статье о краже в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет колонии.
https://ria.ru/20230906/krazha-1894566136.html
https://ria.ru/20230718/vorkuta-1884895591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, москва, юлия рутберг
Происшествия, Москва, Юлия Рутберг, Культура
Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг
Московский суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Юлии Рутберг
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал фигуранта дела о краже порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник уточнил агентству, что от рук злоумышленника пострадала квартира народной артистки России Юлии Рутберг.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Саламову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - огласила решение судья Диана Мищенко.
По данным следствия, подозреваемый взломал замок входной двери и проник в квартиру актрисы в Москве, откуда украл деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся. Сумму ущерба в полиции подтвердили - она составила около 2,5 миллиона рублей.
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Злоумышленника задержали в Подмосковье, им оказался некий 37-летний мужчина, у него изъята часть похищенного.
Источник агентства в правоохранительных органах также заявлял, что арестованный - ранее судимый уроженец Узбекистана.
По статье о краже в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет колонии.
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