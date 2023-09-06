https://ria.ru/20230906/rutberg-1894567439.html

Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг

Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг - РИА Новости, 06.09.2023

Суд арестовал фигуранта дела о краже из квартиры актрисы Рутберг

Хамовнический суд Москвы арестовал фигуранта дела о краже порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:27

2023-09-06T16:27

2023-09-06T18:03

происшествия

москва

юлия рутберг

культура

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал фигуранта дела о краже порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее источник уточнил агентству, что от рук злоумышленника пострадала квартира народной артистки России Юлии Рутберг. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Саламову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - огласила решение судья Диана Мищенко. По данным следствия, подозреваемый взломал замок входной двери и проник в квартиру актрисы в Москве, откуда украл деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся. Сумму ущерба в полиции подтвердили - она составила около 2,5 миллиона рублей. Злоумышленника задержали в Подмосковье, им оказался некий 37-летний мужчина, у него изъята часть похищенного. Источник агентства в правоохранительных органах также заявлял, что арестованный - ранее судимый уроженец Узбекистана. По статье о краже в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет колонии.

https://ria.ru/20230906/krazha-1894566136.html

https://ria.ru/20230718/vorkuta-1884895591.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, юлия рутберг