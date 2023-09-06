Рейтинг@Mail.ru
Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/rustore-1894585508.html
Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах
Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах - РИА Новости, 06.09.2023
Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах
Минцифры России планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах, это поможет... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:18
2023-09-06T17:18
экономика
технологии
россия
максут шадаев
михаил мишустин
samsung
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894447462_0:146:3073:1875_1920x0_80_0_0_f8ca395633b63cc833b745809b27b59f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры России планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах, это поможет избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы предустанавливать сразу на заводе. Мы считаем, что путь с вскрыванием устройств, коробок, во-первых, тут же автоматически слетает с гарантии. Если мы говорим про телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта, вопрос гарантии актуальный", - рассказал Шадаев. Он отметил, что если не получится договориться с производителями о предустановке RuStore, это приведет к дополнительному обременению и затратам, которые несет ритейлер: "То есть они должны это как-то все профинансировать, соответственно, вырастет цена устройства". Также пропадет гарантия и могут возникнуть риски для безопасности гаджетов. По мнению главы Минцифры, в таком случае пользователи не захотят покупать телефоны, а в случае покупки - вернутся к заводским настройкам на гаджете. "У нас есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят не в рамках параллельного импорта, и мы надеемся также, что мы договоримся с Samsung", - добавил он. "С учетом того, что Samsung в страну не ввозится, мы предлагаем им сейчас обеспечить возможность при выборе страны, при активации устройства, предлагать или автоматически переустанавливать эти приложения. Если пользователь выбрал русский язык, Россию, то это должно быть так же, как на iPhone, а на iPhone это продолжает работать. Компания Apple в этом смысле продолжает эти обязательства выполнять ... На Apple пока работает процедура предустановки в том сценарии, в котором договорились. Сейчас мы с ними обсуждаем расширение", - пояснил Шадаев. В конце августа кабмин сообщил о том, что предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы. RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS.
https://ria.ru/20230829/rustore-1892907663.html
https://ria.ru/20230906/smartfon-1894495884.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894447462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_85f4d997ece0a05f52f43773d95ca4dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, максут шадаев, михаил мишустин, samsung, apple
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Михаил Мишустин, Samsung, Apple
Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах

Шадаев: Минцифры договорится с производителями о предустановке RuStore

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Приложение Госуслуги на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры России планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах, это поможет избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы предустанавливать сразу на заводе. Мы считаем, что путь с вскрыванием устройств, коробок, во-первых, тут же автоматически слетает с гарантии. Если мы говорим про телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта, вопрос гарантии актуальный", - рассказал Шадаев.
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Правительство утвердило дополнительные правила предустановки RuStore
29 августа, 14:43
Он отметил, что если не получится договориться с производителями о предустановке RuStore, это приведет к дополнительному обременению и затратам, которые несет ритейлер: "То есть они должны это как-то все профинансировать, соответственно, вырастет цена устройства". Также пропадет гарантия и могут возникнуть риски для безопасности гаджетов.
По мнению главы Минцифры, в таком случае пользователи не захотят покупать телефоны, а в случае покупки - вернутся к заводским настройкам на гаджете. "У нас есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят не в рамках параллельного импорта, и мы надеемся также, что мы договоримся с Samsung", - добавил он.
"С учетом того, что Samsung в страну не ввозится, мы предлагаем им сейчас обеспечить возможность при выборе страны, при активации устройства, предлагать или автоматически переустанавливать эти приложения. Если пользователь выбрал русский язык, Россию, то это должно быть так же, как на iPhone, а на iPhone это продолжает работать. Компания Apple в этом смысле продолжает эти обязательства выполнять ... На Apple пока работает процедура предустановки в том сценарии, в котором договорились. Сейчас мы с ними обсуждаем расширение", - пояснил Шадаев.
В конце августа кабмин сообщил о том, что предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы.
RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS.
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Эксперты заявили, что смартфоны из Китая заняли почти 75% российского рынка
12:42
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевМихаил МишустинSamsungApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала