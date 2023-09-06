https://ria.ru/20230906/rustore-1894585508.html

Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах

Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах - РИА Новости, 06.09.2023

Минцифры договорится о предустановке RuStore на смартфоны сразу на заводах

Минцифры России планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах, это поможет... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:18

2023-09-06T17:18

2023-09-06T17:18

экономика

технологии

россия

максут шадаев

михаил мишустин

samsung

apple

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры России планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах, это поможет избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы предустанавливать сразу на заводе. Мы считаем, что путь с вскрыванием устройств, коробок, во-первых, тут же автоматически слетает с гарантии. Если мы говорим про телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта, вопрос гарантии актуальный", - рассказал Шадаев. Он отметил, что если не получится договориться с производителями о предустановке RuStore, это приведет к дополнительному обременению и затратам, которые несет ритейлер: "То есть они должны это как-то все профинансировать, соответственно, вырастет цена устройства". Также пропадет гарантия и могут возникнуть риски для безопасности гаджетов. По мнению главы Минцифры, в таком случае пользователи не захотят покупать телефоны, а в случае покупки - вернутся к заводским настройкам на гаджете. "У нас есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят не в рамках параллельного импорта, и мы надеемся также, что мы договоримся с Samsung", - добавил он. "С учетом того, что Samsung в страну не ввозится, мы предлагаем им сейчас обеспечить возможность при выборе страны, при активации устройства, предлагать или автоматически переустанавливать эти приложения. Если пользователь выбрал русский язык, Россию, то это должно быть так же, как на iPhone, а на iPhone это продолжает работать. Компания Apple в этом смысле продолжает эти обязательства выполнять ... На Apple пока работает процедура предустановки в том сценарии, в котором договорились. Сейчас мы с ними обсуждаем расширение", - пояснил Шадаев. В конце августа кабмин сообщил о том, что предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для продаваемых в России гаджетов на ОС Android даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы. RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS.

https://ria.ru/20230829/rustore-1892907663.html

https://ria.ru/20230906/smartfon-1894495884.html

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экономика, технологии, россия, максут шадаев, михаил мишустин, samsung, apple