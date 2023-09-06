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Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 06.09.2023
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19:17 06.09.2023 (обновлено: 19:23 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/rosstat-1894616273.html
Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности
Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 06.09.2023
Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности
Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности во втором квартале 2023 года составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:17
2023-09-06T19:23
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности во втором квартале 2023 года составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата. Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. Во втором квартале текущего года значение границы бедности составило 14 184 рублей (рост на 25,2% к четвертому кварталу 2020 года). В первом квартале 2022 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 20,9 миллиона человек, или 14,3%; во втором квартале - 17,6 миллиона человек, или 12,1%. В третьем квартале 2022 года доходы 15,3 миллиона человек (10,5% от численности населения) были ниже установленной границы бедности; в четвертом квартале - 11,6 миллиона человек, или 7,9% (минимальное значение за историю наблюдений). "Численность населения с доходами ниже границы бедности (во втором квартале 2023 года - ред.) составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 1,3 п.п. или на 1,9 миллиона человек... На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", - говорится в комментарии статистического ведомства. Также Росстат сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, сократилось по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 1,6 миллиона человек (с 18,9 миллиона человек до 17,3 миллиона человек) или на 1,1 п.п. (с 13,0% до 11,9%). По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2022 году составила 14,3 миллиона человек, или 9,8%.
https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894508021.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности

Росстат: 10,8% россиян имеют доходы ниже границы бедности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРосстат
Росстат - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Росстат. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности во втором квартале 2023 года составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата.
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.
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Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. Во втором квартале текущего года значение границы бедности составило 14 184 рублей (рост на 25,2% к четвертому кварталу 2020 года).
В первом квартале 2022 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 20,9 миллиона человек, или 14,3%; во втором квартале - 17,6 миллиона человек, или 12,1%. В третьем квартале 2022 года доходы 15,3 миллиона человек (10,5% от численности населения) были ниже установленной границы бедности; в четвертом квартале - 11,6 миллиона человек, или 7,9% (минимальное значение за историю наблюдений).
"Численность населения с доходами ниже границы бедности (во втором квартале 2023 года - ред.) составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 1,3 п.п. или на 1,9 миллиона человек... На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", - говорится в комментарии статистического ведомства.
Также Росстат сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, сократилось по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 1,6 миллиона человек (с 18,9 миллиона человек до 17,3 миллиона человек) или на 1,1 п.п. (с 13,0% до 11,9%).
По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2022 году составила 14,3 миллиона человек, или 9,8%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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