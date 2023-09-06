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Глава МИД Австрии назвал попытки Запада отменить Россию ошибкой - РИА Новости, 06.09.2023
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11:03 06.09.2023 (обновлено: 11:10 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894468562.html
Глава МИД Австрии назвал попытки Запада отменить Россию ошибкой
Глава МИД Австрии назвал попытки Запада отменить Россию ошибкой - РИА Новости, 06.09.2023
Глава МИД Австрии назвал попытки Запада отменить Россию ошибкой
Несмотря на эмоциональность, нужно сохранять чувство меры и прагматизм - Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим географическим соседом... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:03
2023-09-06T11:10
в мире
россия
александер шалленберг
австрия
мид австрии
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на эмоциональность, нужно сохранять чувство меры и прагматизм - Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим географическим соседом Европы, и пытаться "отменить" эту страну было бы ошибкой, считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Об этом глава МИД республики заявил в интервью австрийской газете Heute. На вопрос, "нормально ли то, что министру иностранных дел России предоставлена сцена на Генеральной Ассамблее ООН", Шалленберг ответил положительно. "В конце концов, мы не можем сотрудничать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый. Мы должны это учитывать: нам нужна Россия, нам нужен Китай. Вспомните только борьбу с изменением климата. Точно так же нам нужны такие платформы, как ООН или ОБСЕ - они никогда не были клубами единомышленников", - сказал австрийский министр. При этом, комментируя вопрос журналиста о том, можно ли будет вернуться к Business as usual (к "обычному положению вещей"), если в России произойдет смена власти, Шалленберг заявил, что это невозможно. "Конечно же, не к Business as usual. Но при всей понятной эмоциональности мы должны сохранять чувство меры и прагматизм. Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим географическим соседом Европы. Мы не должны совершать ошибку, подгоняя мир под себя и выдавая желаемое за действительное, превращая в "призрак" и "отменяя" такие страны, как Китай, Россию или другие государства. Это может сработать в Twitter, но не в реальном мире", - пояснил Шалленберг.
https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html
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в мире, россия, александер шалленберг, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Александер Шалленберг, Австрия, МИД Австрии, Санкции в отношении России
Глава МИД Австрии назвал попытки Запада отменить Россию ошибкой

Шалленберг: Россия никуда не исчезнет с карты мира, нужно сохранять прагматизм

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександер Шалленберг
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Александер Шалленберг . Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на эмоциональность, нужно сохранять чувство меры и прагматизм - Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим географическим соседом Европы, и пытаться "отменить" эту страну было бы ошибкой, считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Об этом глава МИД республики заявил в интервью австрийской газете Heute. На вопрос, "нормально ли то, что министру иностранных дел России предоставлена сцена на Генеральной Ассамблее ООН", Шалленберг ответил положительно.
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"В конце концов, мы не можем сотрудничать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый. Мы должны это учитывать: нам нужна Россия, нам нужен Китай. Вспомните только борьбу с изменением климата. Точно так же нам нужны такие платформы, как ООН или ОБСЕ - они никогда не были клубами единомышленников", - сказал австрийский министр.
При этом, комментируя вопрос журналиста о том, можно ли будет вернуться к Business as usual (к "обычному положению вещей"), если в России произойдет смена власти, Шалленберг заявил, что это невозможно.
"Конечно же, не к Business as usual. Но при всей понятной эмоциональности мы должны сохранять чувство меры и прагматизм. Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим географическим соседом Европы. Мы не должны совершать ошибку, подгоняя мир под себя и выдавая желаемое за действительное, превращая в "призрак" и "отменяя" такие страны, как Китай, Россию или другие государства. Это может сработать в Twitter, но не в реальном мире", - пояснил Шалленберг.
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В миреРоссияАлександер ШалленбергАвстрияМИД АвстрииСанкции в отношении России
 
 
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