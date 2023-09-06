https://ria.ru/20230906/razvod-1894641057.html

Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится

Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится - РИА Новости, 06.09.2023

Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится

Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" Софи Тернер и её супруг певец Джо Джонас разводятся, следует из заявления актрисы. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:22

2023-09-06T22:22

2023-09-06T22:24

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" Софи Тернер и её супруг певец Джо Джонас разводятся, следует из заявления актрисы. "После четырех замечательных лет супружеской жизни мы приняли обоюдное решение мирным путем разорвать наш брак. Существует множество предположений о причинах этого решения, но это действительно наш общий выбор", - говорится в заявлении, опубликованном Тернер в Instagram* запрещена в России как экстремистская).Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что Тернер и Джонас могут развестись. По данным источников, у пары были "серьезные проблемы" по меньшей мере в течение шести месяцев. В течение последних трех месяцев Джонас "практически все время" ухаживал за их двумя маленькими детьми, даже когда находился на гастролях. Тернер вышла замуж за Джонаса в 2019 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230818/razvod-1890779162.html

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