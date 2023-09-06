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Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится - РИА Новости, 06.09.2023
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Шоубиз
 
22:22 06.09.2023 (обновлено: 22:24 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/razvod-1894641057.html
Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится
Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится - РИА Новости, 06.09.2023
Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится
Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" Софи Тернер и её супруг певец Джо Джонас разводятся, следует из заявления актрисы. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:22
2023-09-06T22:24
шоубиз
россия
софи тернер
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" Софи Тернер и её супруг певец Джо Джонас разводятся, следует из заявления актрисы. &quot;После четырех замечательных лет супружеской жизни мы приняли обоюдное решение мирным путем разорвать наш брак. Существует множество предположений о причинах этого решения, но это действительно наш общий выбор&quot;, - говорится в заявлении, опубликованном Тернер в Instagram* запрещена в России как экстремистская).Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что Тернер и Джонас могут развестись. По данным источников, у пары были "серьезные проблемы" по меньшей мере в течение шести месяцев. В течение последних трех месяцев Джонас "практически все время" ухаживал за их двумя маленькими детьми, даже когда находился на гастролях. Тернер вышла замуж за Джонаса в 2019 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230818/razvod-1890779162.html
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россия, софи тернер, facebook
Шоубиз, Россия, Софи Тернер, Facebook
Звезда "Игры престолов" подтвердила, что разводится

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер подтвердила, что разводится с Джо Джонасом

© AP Photo / Invision / Willy SanjuanСофи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Invision / Willy Sanjuan
Софи Тернер и Джо Джонас. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" Софи Тернер и её супруг певец Джо Джонас разводятся, следует из заявления актрисы.
«

"После четырех замечательных лет супружеской жизни мы приняли обоюдное решение мирным путем разорвать наш брак. Существует множество предположений о причинах этого решения, но это действительно наш общий выбор", - говорится в заявлении, опубликованном Тернер в Instagram* запрещена в России как экстремистская).

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Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что Тернер и Джонас могут развестись. По данным источников, у пары были "серьезные проблемы" по меньшей мере в течение шести месяцев. В течение последних трех месяцев Джонас "практически все время" ухаживал за их двумя маленькими детьми, даже когда находился на гастролях.
Тернер вышла замуж за Джонаса в 2019 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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