https://ria.ru/20230906/razvod-1894459614.html

СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер

СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер

Американский музыкант и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас подал на развод с британской актрисой Софи Тернер после четырех лет брака, сообщает TMZ со... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:46

2023-09-06T10:46

2023-09-06T10:50

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Американский музыкант и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас подал на развод с британской актрисой Софи Тернер после четырех лет брака, сообщает TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, исполнитель уже подал документы о расторжении брака. В них, как рассказали инсайдеры, ознакомившиеся с бумагами, Джонас просит о совместной опеке над их двумя дочерьми. Более того, музыкант хочет, чтобы судья установил между супругами график встреч, который позволил бы "постоянно и часто общаться с детьми обеим сторонам". В документах также рассматривается вопрос алиментов. Исполнитель планирует сделать так, чтобы оба родителя финансово поддерживали своих детей. Ранее TMZ сообщил, что проблемы у пары начались около шести месяцев назад. Источник, близкий к супругам, рассказал, что причиной стала любовь звезды "Игры престолов" к вечеринкам. "Она любит вечеринки. Он любит сидеть дома. У них очень разный образ жизни", – заключил инсайдер. В издании отмечают, что Джо Джонас последние три месяца почти все время заботился о детях, и даже брал их с собой на гастроли. Сами супруги публично информацию о разводе не прокомментировали. Джо Джонас и Софи Тернер начали встречаться в 2016 году. Через год они обручились. В мае 2019 пара поженилась в Лас-Вегасе, а затем широко отпраздновала бракосочетание в Париже.В июле 2020 года у супругов родилась первая дочь, которую назвали Уилла, а в 2022-м вторая. Имя малышки пока не раскрыли.

https://ria.ru/20230817/razvod-1890584338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, софи тернер, лас-вегас, париж, знаменитости, развод, новости культуры