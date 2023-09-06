https://ria.ru/20230906/razvod-1894459614.html
СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер
СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер
Американский музыкант и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас подал на развод с британской актрисой Софи Тернер после четырех лет брака, сообщает TMZ со... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:46
2023-09-06T10:46
2023-09-06T10:50
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Американский музыкант и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас подал на развод с британской актрисой Софи Тернер после четырех лет брака, сообщает TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, исполнитель уже подал документы о расторжении брака. В них, как рассказали инсайдеры, ознакомившиеся с бумагами, Джонас просит о совместной опеке над их двумя дочерьми. Более того, музыкант хочет, чтобы судья установил между супругами график встреч, который позволил бы "постоянно и часто общаться с детьми обеим сторонам". В документах также рассматривается вопрос алиментов. Исполнитель планирует сделать так, чтобы оба родителя финансово поддерживали своих детей. Ранее TMZ сообщил, что проблемы у пары начались около шести месяцев назад. Источник, близкий к супругам, рассказал, что причиной стала любовь звезды "Игры престолов" к вечеринкам. "Она любит вечеринки. Он любит сидеть дома. У них очень разный образ жизни", – заключил инсайдер. В издании отмечают, что Джо Джонас последние три месяца почти все время заботился о детях, и даже брал их с собой на гастроли. Сами супруги публично информацию о разводе не прокомментировали. Джо Джонас и Софи Тернер начали встречаться в 2016 году. Через год они обручились. В мае 2019 пара поженилась в Лас-Вегасе, а затем широко отпраздновала бракосочетание в Париже.В июле 2020 года у супругов родилась первая дочь, которую назвали Уилла, а в 2022-м вторая. Имя малышки пока не раскрыли.
https://ria.ru/20230817/razvod-1890584338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, софи тернер, лас-вегас, париж, знаменитости, развод, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Софи Тернер, Лас-Вегас, Париж, Знаменитости, развод, Новости культуры
СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер
Музыкант Джо Джонас подал на развод со звездой "Игры престолов" Софи Тернер
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.
Американский музыкант и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас подал на развод с британской актрисой Софи Тернер после четырех лет брака, сообщает
TMZ со ссылкой на источники.
По информации издания, исполнитель уже подал документы о расторжении брака.
В них, как рассказали инсайдеры, ознакомившиеся с бумагами, Джонас просит о совместной опеке над их двумя дочерьми.
Более того, музыкант хочет, чтобы судья установил между супругами график встреч, который позволил бы "постоянно и часто общаться с детьми обеим сторонам".
В документах также рассматривается вопрос алиментов. Исполнитель планирует сделать так, чтобы оба родителя финансово поддерживали своих детей.
Ранее TMZ сообщил, что проблемы у пары начались около шести месяцев назад. Источник, близкий к супругам, рассказал, что причиной стала любовь звезды "Игры престолов" к вечеринкам.
«
"Она любит вечеринки. Он любит сидеть дома. У них очень разный образ жизни", – заключил инсайдер.
В издании отмечают, что Джо Джонас последние три месяца почти все время заботился о детях, и даже брал их с собой на гастроли.
Сами супруги публично информацию о разводе не прокомментировали.
Джо Джонас и Софи Тернер начали встречаться в 2016 году. Через год они обручились. В мае 2019 пара поженилась в Лас-Вегасе, а затем широко отпраздновала бракосочетание в Париже.
В июле 2020 года у супругов родилась первая дочь, которую назвали Уилла, а в 2022-м вторая. Имя малышки пока не раскрыли.
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