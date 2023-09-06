https://ria.ru/20230906/razrabotki-1894608942.html

Азаров ознакомился с разработками в сфере авиации на АО "Авиакор"

Азаров ознакомился с разработками в сфере авиации на АО "Авиакор" - РИА Новости, 06.09.2023

Азаров ознакомился с разработками в сфере авиации на АО "Авиакор"

Задачи расширения производственных мощностей и перспективные разработки авиазавода АО "Авиакор" обсудил с руководством и сотрудниками предприятия на встрече в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:58

2023-09-06T18:58

2023-09-06T18:58

самарская область

дмитрий азаров

авиакор

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Задачи расширения производственных мощностей и перспективные разработки авиазавода АО "Авиакор" обсудил с руководством и сотрудниками предприятия на встрече в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба правительства региона. Во встрече участвовали депутаты Госудумы от региона Леонид Симановский и Владимир Гутенев. Несколько лет назад одно из старейших и крупнейших российских авиастроительных предприятий столкнулось с отказом от поставок зарубежных комплектующих. Как отметил на встрече генеральный директор АО "Авиакор" Алексей Гусев, решить проблему удалось, в том числе, благодаря поддержке руководства региона. Было найдено оптимальное решение по урегулированию задолженности предприятия из-за санкционного давления. Сейчас "Авиакор" не просто продолжает свою деятельность, но и расширяет производство. "Мы приобрели новое оборудование, которое уже сегодня дает нам гораздо большие возможности, снижает трудоемкость, увеличивает объемы. На предприятие приходит молодежь. Это стало возможным благодаря мерам поддержки, усилиям руководства Самарской области. Хочу заверить, что все задачи, которые перед нами сегодня стоят, мы выполним с высоким качеством и в установленные сроки", – приводятся в сообщении слова Гусева. В пресс-службе напомнили, что "Авиакор" с 2022 года работает над созданием четырех фюзеляжей для нового турбовинтового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога". Соответствующий контракт был подписан с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает воздушное судно для обеспечения межрегиональных перевозок. Новый лайнер сможет взлетать с грунтовых аэродромов, работать в неблагоприятных погодных условиях, выдерживать перепады температур. Завод сумел заместить и наладить производство и поставки целого ряда агрегатов, в том числе гидроаккумуляторов, а также иллюминаторов для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Сейчас "Авиакор" – это единственная производственная площадка в России по капремонту среднемагистральных самолетов Ту-154. Завод также сохранил компетенции по ремонту и модернизации самолетов различного типа, техобслуживанию Ан-140, Ан-74, осуществляет поставки изделий и компонентов для лайнеров других типов, отмечается в сообщении. "Сердце радуется от того, что сегодня я вижу на заводе. Очень надеюсь, что чуть позже мы сможем назвать это время вторым рождением завода. Очень на это рассчитываю и со своей стороны, как губернатор Самарской области приложу к этому все усилия", – подчеркнул Азаров во время встречи с коллективом. Гусев добавил, что в 2023 году компания намерена получить сертификацию в Росавиации и завершить проект по освоению производства авиационных средств пакетирования - контейнеров или поддонов для перевозки багажа, грузов и почты в самолетах. Первые контейнеры были переданы "Аэрофлоту" на опытную эксплуатацию, испытания прошли успешно. "Рад тому, что локализация производства авиационных средств пакетирования составляет сто процентов", – отметил в беседе глава региона.

https://ria.ru/20230905/proizvodstvo-1894381709.html

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890074444.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, авиакор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)