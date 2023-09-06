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СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/razminirovanie-1894529143.html
СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования
СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования
Украинские саперы рассказали о том, что на фронте невозможно пользоваться даже усовершенствованными машинами для разминирования, поскольку их оперативно... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:29
2023-09-06T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские саперы рассказали о том, что на фронте невозможно пользоваться даже усовершенствованными машинами для разминирования, поскольку их оперативно обнаруживают и уничтожают, сообщает газета Monde. "Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - приводит издание слова начальника саперов 128-й бригады ВСУ Максима. По его словам, эти машины слишком шумные и заметные, из-за чего их немедленно замечают и уничтожают. Поэтому саперам приходится заниматься разминированием без привлечения техники. Один из них, Богдан, сапер из того же подразделения, рассказал, как ему однажды пришлось потратить четыре дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования

Monde: саперы ВСУ пожаловались, что машины для разминирования быстро уничтожают

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские саперы рассказали о том, что на фронте невозможно пользоваться даже усовершенствованными машинами для разминирования, поскольку их оперативно обнаруживают и уничтожают, сообщает газета Monde.
"Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - приводит издание слова начальника саперов 128-й бригады ВСУ Максима.
По его словам, эти машины слишком шумные и заметные, из-за чего их немедленно замечают и уничтожают. Поэтому саперам приходится заниматься разминированием без привлечения техники. Один из них, Богдан, сапер из того же подразделения, рассказал, как ему однажды пришлось потратить четыре дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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