СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования
Monde: саперы ВСУ пожаловались, что машины для разминирования быстро уничтожают
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские саперы рассказали о том, что на фронте невозможно пользоваться даже усовершенствованными машинами для разминирования, поскольку их оперативно обнаруживают и уничтожают, сообщает газета Monde.
"Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - приводит издание слова начальника саперов 128-й бригады ВСУ Максима.
По его словам, эти машины слишком шумные и заметные, из-за чего их немедленно замечают и уничтожают. Поэтому саперам приходится заниматься разминированием без привлечения техники. Один из них, Богдан, сапер из того же подразделения, рассказал, как ему однажды пришлось потратить четыре дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".