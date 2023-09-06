https://ria.ru/20230906/razminirovanie-1894529143.html

СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования

СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: украинские саперы не могут пользоваться машинами для разминирования

Украинские саперы рассказали о том, что на фронте невозможно пользоваться даже усовершенствованными машинами для разминирования, поскольку их оперативно... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:29

2023-09-06T14:29

2023-09-06T14:29

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские саперы рассказали о том, что на фронте невозможно пользоваться даже усовершенствованными машинами для разминирования, поскольку их оперативно обнаруживают и уничтожают, сообщает газета Monde. "Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - приводит издание слова начальника саперов 128-й бригады ВСУ Максима. По его словам, эти машины слишком шумные и заметные, из-за чего их немедленно замечают и уничтожают. Поэтому саперам приходится заниматься разминированием без привлечения техники. Один из них, Богдан, сапер из того же подразделения, рассказал, как ему однажды пришлось потратить четыре дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр