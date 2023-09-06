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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти - РИА Новости, 06.09.2023
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12:25 06.09.2023 (обновлено: 13:16 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/razgovor-1894492188.html
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти - РИА Новости, 06.09.2023
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти
Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:25
2023-09-06T13:16
саудовская аравия
владимир путин
брикс
опек
россия
йоханнесбург
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти, сообщили на сайте Кремля."Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", — говорится в публикации.Российский лидер и его собеседник дали высокую оценку взаимодействию стран в рамках ОПЕК+."Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС", — уточнили в пресс-службе Кремля.Путин поздравил Эр-Рияд с этим решением и рассказал о приоритетах российского председательства в объединении в 2024 году.Кроме того, собеседники обсудили вопросы углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях, а также договорились продолжить общение в таком формате.Саудовская Аравия получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге, прошедшего 22-24 августа под председательством ЮАР. Также в организацию пригласили ОАЭ, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230905/neft-1894335260.html
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россия
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саудовская аравия, владимир путин, брикс, опек, россия, йоханнесбург, эр-рияд (город)
Саудовская Аравия, Владимир Путин, БРИКС, ОПЕК, Россия, Йоханнесбург, Эр-Рияд (город)
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сокращение добычи нефти

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти, сообщили на сайте Кремля.
«
"Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", — говорится в публикации.
Российский лидер и его собеседник дали высокую оценку взаимодействию стран в рамках ОПЕК+.
"Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС", — уточнили в пресс-службе Кремля.
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СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Вчера, 16:45
Путин поздравил Эр-Рияд с этим решением и рассказал о приоритетах российского председательства в объединении в 2024 году.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях, а также договорились продолжить общение в таком формате.
Саудовская Аравия получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге, прошедшего 22-24 августа под председательством ЮАР. Также в организацию пригласили ОАЭ, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.
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