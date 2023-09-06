https://ria.ru/20230906/razgovor-1894492188.html
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти - РИА Новости, 06.09.2023
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти
Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:25
2023-09-06T12:25
2023-09-06T13:16
саудовская аравия
владимир путин
брикс
опек
россия
йоханнесбург
эр-рияд (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_c2af934a135c9b1d1f26b3cb17a95578.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти, сообщили на сайте Кремля."Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", — говорится в публикации.Российский лидер и его собеседник дали высокую оценку взаимодействию стран в рамках ОПЕК+."Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС", — уточнили в пресс-службе Кремля.Путин поздравил Эр-Рияд с этим решением и рассказал о приоритетах российского председательства в объединении в 2024 году.Кроме того, собеседники обсудили вопросы углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях, а также договорились продолжить общение в таком формате.Саудовская Аравия получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге, прошедшего 22-24 августа под председательством ЮАР. Также в организацию пригласили ОАЭ, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230905/neft-1894335260.html
саудовская аравия
россия
йоханнесбург
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_476de8a2543ddc02253c1e691e1c3c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, владимир путин, брикс, опек, россия, йоханнесбург, эр-рияд (город)
Саудовская Аравия, Владимир Путин, БРИКС, ОПЕК, Россия, Йоханнесбург, Эр-Рияд (город)
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сокращение добычи нефти