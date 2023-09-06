https://ria.ru/20230906/razgovor-1894492188.html

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти - РИА Новости, 06.09.2023

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок нефти

Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:25

2023-09-06T12:25

2023-09-06T13:16

саудовская аравия

владимир путин

брикс

опек

россия

йоханнесбург

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение добычи нефти, сообщили на сайте Кремля."Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", — говорится в публикации.Российский лидер и его собеседник дали высокую оценку взаимодействию стран в рамках ОПЕК+."Наследный принц выразил признательность российской стороне за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС", — уточнили в пресс-службе Кремля.Путин поздравил Эр-Рияд с этим решением и рассказал о приоритетах российского председательства в объединении в 2024 году.Кроме того, собеседники обсудили вопросы углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях, а также договорились продолжить общение в таком формате.Саудовская Аравия получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге, прошедшего 22-24 августа под председательством ЮАР. Также в организацию пригласили ОАЭ, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230905/neft-1894335260.html

саудовская аравия

россия

йоханнесбург

эр-рияд (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саудовская аравия, владимир путин, брикс, опек, россия, йоханнесбург, эр-рияд (город)