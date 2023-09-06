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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS - РИА Новости, 06.09.2023

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:32

2023-09-06T23:32

2023-09-06T23:33

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны. "Детально обговорили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS и противовоздушной обороны, рассчитываем, что дискуссии приведут к позитивному решению, мы на этом остановились отдельно", - сказал Кулеба на видео, опубликованном министерством иностранных дел Украины в соцсетях. Кулеба добавил, что также обсуждались вопросы безопасности коридоров для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции. При этом глава украинского МИД указал, что тема переброски войск США на Украину не поднимается. "Мы никогда не призывали ввести американские войска на территорию Украины и никогда не будем этого делать", - подчеркнул Кулеба. Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур. На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам. США также передают Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для использования в целях реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230906/pomosch-1894640528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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