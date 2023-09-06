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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 06.09.2023 (обновлено: 23:33 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/rakety-1894647012.html
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS - РИА Новости, 06.09.2023
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:32
2023-09-06T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий кулеба
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны. "Детально обговорили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS и противовоздушной обороны, рассчитываем, что дискуссии приведут к позитивному решению, мы на этом остановились отдельно", - сказал Кулеба на видео, опубликованном министерством иностранных дел Украины в соцсетях. Кулеба добавил, что также обсуждались вопросы безопасности коридоров для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции. При этом глава украинского МИД указал, что тема переброски войск США на Украину не поднимается. "Мы никогда не призывали ввести американские войска на территорию Украины и никогда не будем этого делать", - подчеркнул Кулеба. Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур. На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам. США также передают Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для использования в целях реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894640528.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей лавров, государственный департамент сша, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Государственный департамент США, НАТО, Министерство обороны США
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS

Глава МИД Украины заявил, что обсудил с госсекретарем США поставки ракет ATACMS

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
«
"Детально обговорили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS и противовоздушной обороны, рассчитываем, что дискуссии приведут к позитивному решению, мы на этом остановились отдельно", - сказал Кулеба на видео, опубликованном министерством иностранных дел Украины в соцсетях.
Кулеба добавил, что также обсуждались вопросы безопасности коридоров для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции. При этом глава украинского МИД указал, что тема переброски войск США на Украину не поднимается. "Мы никогда не призывали ввести американские войска на территорию Украины и никогда не будем этого делать", - подчеркнул Кулеба.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен
Вчера, 22:10
Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.
На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам. США также передают Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для использования в целях реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Сенатор прокомментировал слова Блинкена о прогрессе украинского наступления
Вчера, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСергей ЛавровГосударственный департамент СШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
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