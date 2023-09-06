https://ria.ru/20230906/raketa-1894500354.html
США провели испытание ракеты Minuteman III
США провели испытание ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.09.2023
США провели испытание ракеты Minuteman III
США в среду провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг", говорится в заявлении базы. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:04
2023-09-06T13:04
2023-09-06T13:24
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США в среду провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг", говорится в заявлении базы."Испытательный пуск командованием глобальных ударов ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части прошел с базы космических сил "Ванденберг" в среду, 6 сентября, в 1.26 (11.26 мск - ред.)", - сказано в заявлении на сайте базы.Командование глобальных ударов ВВС США назвало целью пуска ракеты Minuteman III проверку безопасности, эффективности и готовности системы.Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер анонсировал пуск ракеты Minuteman III, заявив, что его целью является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания, это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад. Он также сообщил, что американская сторона заранее уведомила Москву о намерении провести испытания своей баллистической ракеты в рамках связывающих США и РФ двухсторонних договоренностей.
https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894299765.html
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сша, москва, россия, министерство обороны сша
США, Москва, Россия, Министерство обороны США
США провели испытание ракеты Minuteman III
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III