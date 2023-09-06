https://ria.ru/20230906/pyanye-1894539396.html

Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем

Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем - РИА Новости, 06.09.2023

Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем

Верховный суд не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:04

2023-09-06T15:04

2023-09-06T15:35

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Верховный суд не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях. "Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве", — сказано в постановлении.Суд рассмотрел жалобу водителя, который вечером сидел пьяный за рулем припаркованной в подмосковном Чехове "Лады-Весты". Машина стояла на обочине, двигатель был заглушен. Но мужчину заметил инспектор ГИБДД, который выявил состояние алкогольного опьянения и составил протокол. В итоге суд изначально признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"), оштрафовал на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил водительских прав. После этого мужчина дошел до Верховного суда, доказывая, что состава правонарушения в его действиях не было.В итоге судебная коллегия указала, что субъектом административного правонарушения этой статьи должен быть водитель автомобиля, а о том, что машина не двигалась, заявлял как сам обвиняемый, так и свидетели с понятыми. Инспектор также не настаивал на обратном. Суд отменил все решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.

https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html

https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, гибдд мвд рф, авто, верховный суд рф