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Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем
Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем - РИА Новости, 06.09.2023
Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем
Верховный суд не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:04
2023-09-06T15:04
2023-09-06T15:35
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Верховный суд не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях. "Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве", — сказано в постановлении.Суд рассмотрел жалобу водителя, который вечером сидел пьяный за рулем припаркованной в подмосковном Чехове "Лады-Весты". Машина стояла на обочине, двигатель был заглушен. Но мужчину заметил инспектор ГИБДД, который выявил состояние алкогольного опьянения и составил протокол. В итоге суд изначально признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"), оштрафовал на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил водительских прав. После этого мужчина дошел до Верховного суда, доказывая, что состава правонарушения в его действиях не было.В итоге судебная коллегия указала, что субъектом административного правонарушения этой статьи должен быть водитель автомобиля, а о том, что машина не двигалась, заявлял как сам обвиняемый, так и свидетели с понятыми. Инспектор также не настаивал на обратном. Суд отменил все решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.
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общество, россия, гибдд мвд рф, авто, верховный суд рф
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Авто, Верховный суд РФ
Верховный суд назвал условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем
Верховный суд: пьяные могут сидеть за рулем автомобиля, если тот припаркован
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Верховный суд не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.
«
"Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве", — сказано в постановлении.
Суд рассмотрел жалобу водителя, который вечером сидел пьяный за рулем припаркованной в подмосковном Чехове
"Лады-Весты". Машина стояла на обочине, двигатель был заглушен. Но мужчину заметил инспектор ГИБДД
, который выявил состояние алкогольного опьянения и составил протокол.
В итоге суд изначально признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"), оштрафовал на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил водительских прав. После этого мужчина дошел до Верховного суда, доказывая, что состава правонарушения в его действиях не было.
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В итоге судебная коллегия указала, что субъектом административного правонарушения этой статьи должен быть водитель автомобиля, а о том, что машина не двигалась, заявлял как сам обвиняемый, так и свидетели с понятыми. Инспектор также не настаивал на обратном.
Суд отменил все решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.
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