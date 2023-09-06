https://ria.ru/20230906/pvo-1894493680.html
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО - РИА Новости, 06.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:32
2023-09-06T12:32
2023-09-06T12:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
макеевка
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Семеновка Запорожской области, Ольшана Харьковской области и Крынки Херсонской области" - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6426 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11696 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 12749 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
макеевка
семеновка (краматорск)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, макеевка, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Макеевка, Семеновка (Краматорск)
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО
Минобороны: ПВО России за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО