https://ria.ru/20230906/pvo-1894493680.html

Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО - РИА Новости, 06.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:32

2023-09-06T12:32

2023-09-06T12:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

макеевка

семеновка (краматорск)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Семеновка Запорожской области, Ольшана Харьковской области и Крынки Херсонской области" - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6426 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11696 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 12749 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

макеевка

семеновка (краматорск)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, макеевка, семеновка (краматорск)