https://ria.ru/20230906/prototip-1894537246.html

В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе

В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе - РИА Новости, 06.09.2023

В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе

Ученые из Китая разработали прототип устройства, которое при помощи колец плазмы способно манипулировать удаленными объектами в космосе, пишет в среду издание... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:58

2023-09-06T14:58

2023-09-06T14:58

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космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Ученые из Китая разработали прототип устройства, которое при помощи колец плазмы способно манипулировать удаленными объектами в космосе, пишет в среду издание South China Morning Post. В основе прототипа - намагниченная коаксиальная пушка, генерирующая высокоскоростные плазменные кольца. Плазменные кольца содержат ионы и электроны, которые могут свободно перемещаться под действием электрических и магнитных полей. По словам исследователей из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая в городе Чанша, которые занимаются разработкой прототипа, пушка способна стрелять по цели восемью кольцами плазмы каждую секунду, со скоростью 10 тысяч метров в секунду. Эффективная дальность прототипа составляет один километр. Издание отмечает, что устройство будет способно остановить или отклонить большой кусок космического мусора от вращения в сторону космического корабля или спутника в течение нескольких минут или "притянуть" небольшой спутник к космическому кораблю для проведения проверки и обслуживания. Так как взаимодействие с объектом не требует физического контакта, это снизит риск столкновений и других несчастных случаев в космосе. Как пишет издание, в настоящее время уже ведутся проектирование и экспериментальная проверка прототипа.

https://ria.ru/20230824/polimery-1891877011.html

китай

чанша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, китай, чанша