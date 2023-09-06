https://ria.ru/20230906/prototip-1894537246.html
В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе
В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе - РИА Новости, 06.09.2023
В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе
Ученые из Китая разработали прототип устройства, которое при помощи колец плазмы способно манипулировать удаленными объектами в космосе, пишет в среду издание... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:58
2023-09-06T14:58
2023-09-06T14:58
наука
космос - риа наука
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Ученые из Китая разработали прототип устройства, которое при помощи колец плазмы способно манипулировать удаленными объектами в космосе, пишет в среду издание South China Morning Post. В основе прототипа - намагниченная коаксиальная пушка, генерирующая высокоскоростные плазменные кольца. Плазменные кольца содержат ионы и электроны, которые могут свободно перемещаться под действием электрических и магнитных полей. По словам исследователей из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая в городе Чанша, которые занимаются разработкой прототипа, пушка способна стрелять по цели восемью кольцами плазмы каждую секунду, со скоростью 10 тысяч метров в секунду. Эффективная дальность прототипа составляет один километр. Издание отмечает, что устройство будет способно остановить или отклонить большой кусок космического мусора от вращения в сторону космического корабля или спутника в течение нескольких минут или "притянуть" небольшой спутник к космическому кораблю для проведения проверки и обслуживания. Так как взаимодействие с объектом не требует физического контакта, это снизит риск столкновений и других несчастных случаев в космосе. Как пишет издание, в настоящее время уже ведутся проектирование и экспериментальная проверка прототипа.
https://ria.ru/20230824/polimery-1891877011.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, чанша
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Чанша
В Китае разработали прототип для взаимодействия с объектами в космосе
Китай разработал прототип для взаимодействия с удаленными объектами в космосе
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости.
Ученые из Китая разработали прототип устройства, которое при помощи колец плазмы способно манипулировать удаленными объектами в космосе, пишет в среду издание South China Morning Post
.
В основе прототипа - намагниченная коаксиальная пушка, генерирующая высокоскоростные плазменные кольца. Плазменные кольца содержат ионы и электроны, которые могут свободно перемещаться под действием электрических и магнитных полей.
По словам исследователей из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая в городе Чанша
, которые занимаются разработкой прототипа, пушка способна стрелять по цели восемью кольцами плазмы каждую секунду, со скоростью 10 тысяч метров в секунду. Эффективная дальность прототипа составляет один километр.
Издание отмечает, что устройство будет способно остановить или отклонить большой кусок космического мусора от вращения в сторону космического корабля или спутника в течение нескольких минут или "притянуть" небольшой спутник к космическому кораблю для проведения проверки и обслуживания. Так как взаимодействие с объектом не требует физического контакта, это снизит риск столкновений и других несчастных случаев в космосе.
Как пишет издание, в настоящее время уже ведутся проектирование и экспериментальная проверка прототипа.
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