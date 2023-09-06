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МККК работает над запросами по 13 тысячам пропавших без вести во время СВО - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/propavshie-1894566366.html
МККК работает над запросами по 13 тысячам пропавших без вести во время СВО
МККК работает над запросами по 13 тысячам пропавших без вести во время СВО - РИА Новости, 06.09.2023
МККК работает над запросами по 13 тысячам пропавших без вести во время СВО
Международный комитет красного креста (МККК) получил более 13 тысяч запросов от семей гражданских лиц и военнослужащих на Украине и в России, не имеющих... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:24
2023-09-06T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
ариан бауэр
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ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) получил более 13 тысяч запросов от семей гражданских лиц и военнослужащих на Украине и в России, не имеющих информации об их родственниках, пропавших без вести в связи с конфликтом, заявила в интервью РИА Новости региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр. "Мы работаем над выяснением судьбы тех, кто потерял связь со своими семьями в результате эскалации боевых действий с февраля 2022 года. В настоящее время мы пытаемся прояснить судьбу и местонахождение 13 000 человек с обеих сторон – гражданских лиц и военнослужащих, основываясь на запросах о розыске, которые мы получили от их семей", - сказала она. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян. Бауэр подтвердила, что организация регулярно получает корреспонденцию от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. "Мы поддерживаем постоянную связь с ее офисом и обсуждаем любые вопросы в двустороннем и конфиденциальном порядке", - подчеркнула региональный директор МККК.
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в мире, россия, украина, европа, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), ариан бауэр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ариан Бауэр
МККК работает над запросами по 13 тысячам пропавших без вести во время СВО

МККК получил более 13 тысяч запросов о пропавших без вести во время СВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК)
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) получил более 13 тысяч запросов от семей гражданских лиц и военнослужащих на Украине и в России, не имеющих информации об их родственниках, пропавших без вести в связи с конфликтом, заявила в интервью РИА Новости региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр.
«
"Мы работаем над выяснением судьбы тех, кто потерял связь со своими семьями в результате эскалации боевых действий с февраля 2022 года. В настоящее время мы пытаемся прояснить судьбу и местонахождение 13 000 человек с обеих сторон – гражданских лиц и военнослужащих, основываясь на запросах о розыске, которые мы получили от их семей", - сказала она.
В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян.
Бауэр подтвердила, что организация регулярно получает корреспонденцию от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
"Мы поддерживаем постоянную связь с ее офисом и обсуждаем любые вопросы в двустороннем и конфиденциальном порядке", - подчеркнула региональный директор МККК.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ариан Бауэр
 
 
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