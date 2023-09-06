МККК работает над запросами по 13 тысячам пропавших без вести во время СВО
МККК получил более 13 тысяч запросов о пропавших без вести во время СВО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК)
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) получил более 13 тысяч запросов от семей гражданских лиц и военнослужащих на Украине и в России, не имеющих информации об их родственниках, пропавших без вести в связи с конфликтом, заявила в интервью РИА Новости региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр.
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"Мы работаем над выяснением судьбы тех, кто потерял связь со своими семьями в результате эскалации боевых действий с февраля 2022 года. В настоящее время мы пытаемся прояснить судьбу и местонахождение 13 000 человек с обеих сторон – гражданских лиц и военнослужащих, основываясь на запросах о розыске, которые мы получили от их семей", - сказала она.
В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян.
Бауэр подтвердила, что организация регулярно получает корреспонденцию от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
"Мы поддерживаем постоянную связь с ее офисом и обсуждаем любые вопросы в двустороннем и конфиденциальном порядке", - подчеркнула региональный директор МККК.