Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии
Против журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации российской армии
Журналистка Светлана Прокопьева (иноагент). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ заведено в Псковском городском суде на журналистку Светлану Прокопьеву*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (дискредитация армии) заведено 5 сентября. Оно уже распределено, но слушания пока не назначены", - сказал собеседник агентства. Подробности дела не разглашаются. Прокопьевой* грозит штраф от 30 до 500 тысяч рублей.
В июле 2023 года Прокопьеву* признали иноагентом. Она покинула Россию еще в 2022 году, после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. Летом Второй окружной военный суд признал Прокопьеву* виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Прокопьева* в 2018 году опубликовала статью "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Статью журналист написала по итогам выступления на радио "Эхо Москвы в Пскове". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей.
Свою вину Прокопьева* не признала. По ее словам, в своем материале она пыталась разобраться в причинах взрыва у входа в здание ФСБ в Архангельске, который произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента