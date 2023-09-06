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Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии - РИА Новости, 06.09.2023
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11:06 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/prokopeva-1894470020.html
Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии
Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии - РИА Новости, 06.09.2023
Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии
Административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ заведено в Псковском городском суде на журналистку Светлану Прокопьеву*, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:06
2023-09-06T11:06
происшествия
россия
псковская область
светлана прокопьева
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ заведено в Псковском городском суде на журналистку Светлану Прокопьеву*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Дело по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (дискредитация армии) заведено 5 сентября. Оно уже распределено, но слушания пока не назначены", - сказал собеседник агентства. Подробности дела не разглашаются. Прокопьевой* грозит штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В июле 2023 года Прокопьеву* признали иноагентом. Она покинула Россию еще в 2022 году, после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. Летом Второй окружной военный суд признал Прокопьеву* виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Прокопьева* в 2018 году опубликовала статью "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Статью журналист написала по итогам выступления на радио "Эхо Москвы в Пскове". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Свою вину Прокопьева* не признала. По ее словам, в своем материале она пыталась разобраться в причинах взрыва у входа в здание ФСБ в Архангельске, который произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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россия
псковская область
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происшествия, россия, псковская область, светлана прокопьева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Псковская область, Светлана Прокопьева, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии

Против журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации российской армии

© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookЖурналистка Светлана Прокопьева (иноагент)
Журналистка Светлана Прокопьева (иноагент) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
Журналистка Светлана Прокопьева (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ заведено в Псковском городском суде на журналистку Светлану Прокопьеву*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (дискредитация армии) заведено 5 сентября. Оно уже распределено, но слушания пока не назначены", - сказал собеседник агентства. Подробности дела не разглашаются. Прокопьевой* грозит штраф от 30 до 500 тысяч рублей.
В июле 2023 года Прокопьеву* признали иноагентом. Она покинула Россию еще в 2022 году, после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. Летом Второй окружной военный суд признал Прокопьеву* виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Прокопьева* в 2018 году опубликовала статью "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Статью журналист написала по итогам выступления на радио "Эхо Москвы в Пскове". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей.
Свою вину Прокопьева* не признала. По ее словам, в своем материале она пыталась разобраться в причинах взрыва у входа в здание ФСБ в Архангельске, который произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Андрей Куршин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС
1 сентября, 11:18
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьСветлана ПрокопьеваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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