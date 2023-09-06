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Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке
Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке
США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, заявил начальник войск... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:34
2023-09-06T16:34
2023-09-06T16:40
игорь кириллов
сша
ближний восток
африка
юго-восточная азия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. "Документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований", - сказал Кириллов. "Особое внимание уделяется странам Ближнего Востока: Ирак, Йемен, Иордания; Юго-Восточной Азии: Индонезия, Филиппины и Африки: Кения, Марокко, Уганда", - добавил генерал.
https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html
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игорь кириллов, сша, ближний восток, африка, юго-восточная азия, в мире
Игорь Кириллов, США, Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия, В мире
Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке
МО РФ: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке и в Африке