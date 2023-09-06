https://ria.ru/20230906/programmy-1894571036.html

Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке

Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке

США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, заявил начальник войск... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:34

2023-09-06T16:34

2023-09-06T16:40

игорь кириллов

сша

ближний восток

африка

юго-восточная азия

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. "Документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований", - сказал Кириллов. "Особое внимание уделяется странам Ближнего Востока: Ирак, Йемен, Иордания; Юго-Восточной Азии: Индонезия, Филиппины и Африки: Кения, Марокко, Уганда", - добавил генерал.

https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html

сша

ближний восток

африка

юго-восточная азия

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игорь кириллов, сша, ближний восток, африка, юго-восточная азия, в мире