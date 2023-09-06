https://ria.ru/20230906/programma-1894512184.html

"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ

"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2023

"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ

На VIII Восточном экономическом форуме проект фонда "Росконгресс" "Территория инноваций" организует деловую программу, представит выставку стартапов,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:49

2023-09-06T13:49

2023-09-06T14:22

россия

экономика

вэф-2023

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме проект фонда "Росконгресс" "Территория инноваций" организует деловую программу, представит выставку стартапов, gamedev-зону и музейное пространство, сообщает пресс-служба "Росконгресса". Форум пройдет 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке. Темы лектория "Территории инноваций" отражают наиболее актуальную повестку научно-технического развития России в новых условиях. Участники дискуссий обсудят вопросы технологического суверенитета (какие реально критические зоны существуют, а какие сферы бессмысленно закрывать своими силами) и устойчивость отечественной ИТ-инфраструктуры. В центре внимания также окажутся вопросы, связанные с обеспечением равного доступа для бизнеса и общества к научно-популярному знанию. В частности, эксперты оценят ряд инициатив в сфере научного просвещения, уже запущенных в России в рамках Десятилетия науки и технологий. Значительная часть деловой повестки "Территории инноваций" будет посвящена молодым перспективным проектам. Для них будет организован специальный мастер-класс "Что нужно сделать, чтобы не поднять раунд?", в ходе которого опытные менторы расскажут, как привлекать инвестиции в проект. Кроме того, пройдут сразу две питч-сессии. На одной из них выступят игровые студии, на второй – проекты экосистемы Агентства стратегических инициатив в рамках ВЭФ. По данным пресс-службы, "Территория инноваций" станет площадкой для презентации Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году. Здесь же будет находиться стенд "Большой Сибири" – общего бренда, под которым на VIII Восточном экономическом форуме выступают десять регионов Сибирского федерального округа. Они представят лучшие проекты развития, которые дают мощный импульс не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом. Территория инноваций будет работать в течение всех дней Восточного экономического форума на уровне А3. Ознакомиться с программой площадки можно на официальном сайте ВЭФ.

https://ria.ru/20230904/solist-1894148064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, вэф-2023, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"