https://ria.ru/20230906/programma-1894512184.html
"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ
"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2023
"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ
На VIII Восточном экономическом форуме проект фонда "Росконгресс" "Территория инноваций" организует деловую программу, представит выставку стартапов,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:49
2023-09-06T13:49
2023-09-06T14:22
россия
экономика
вэф-2023
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме проект фонда "Росконгресс" "Территория инноваций" организует деловую программу, представит выставку стартапов, gamedev-зону и музейное пространство, сообщает пресс-служба "Росконгресса". Форум пройдет 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке. Темы лектория "Территории инноваций" отражают наиболее актуальную повестку научно-технического развития России в новых условиях. Участники дискуссий обсудят вопросы технологического суверенитета (какие реально критические зоны существуют, а какие сферы бессмысленно закрывать своими силами) и устойчивость отечественной ИТ-инфраструктуры. В центре внимания также окажутся вопросы, связанные с обеспечением равного доступа для бизнеса и общества к научно-популярному знанию. В частности, эксперты оценят ряд инициатив в сфере научного просвещения, уже запущенных в России в рамках Десятилетия науки и технологий. Значительная часть деловой повестки "Территории инноваций" будет посвящена молодым перспективным проектам. Для них будет организован специальный мастер-класс "Что нужно сделать, чтобы не поднять раунд?", в ходе которого опытные менторы расскажут, как привлекать инвестиции в проект. Кроме того, пройдут сразу две питч-сессии. На одной из них выступят игровые студии, на второй – проекты экосистемы Агентства стратегических инициатив в рамках ВЭФ. По данным пресс-службы, "Территория инноваций" станет площадкой для презентации Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году. Здесь же будет находиться стенд "Большой Сибири" – общего бренда, под которым на VIII Восточном экономическом форуме выступают десять регионов Сибирского федерального округа. Они представят лучшие проекты развития, которые дают мощный импульс не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом. Территория инноваций будет работать в течение всех дней Восточного экономического форума на уровне А3. Ознакомиться с программой площадки можно на официальном сайте ВЭФ.
https://ria.ru/20230904/solist-1894148064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, вэф-2023, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Россия, Экономика, ВЭФ-2023, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме проект фонда "Росконгресс" "Территория инноваций" организует деловую программу, представит выставку стартапов, gamedev-зону и музейное пространство, сообщает пресс-служба "Росконгресса".
Форум пройдет 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке
.
Темы лектория "Территории инноваций" отражают наиболее актуальную повестку научно-технического развития России
в новых условиях. Участники дискуссий обсудят вопросы технологического суверенитета (какие реально критические зоны существуют, а какие сферы бессмысленно закрывать своими силами) и устойчивость отечественной ИТ-инфраструктуры. В центре внимания также окажутся вопросы, связанные с обеспечением равного доступа для бизнеса и общества к научно-популярному знанию. В частности, эксперты оценят ряд инициатив в сфере научного просвещения, уже запущенных в России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Значительная часть деловой повестки "Территории инноваций" будет посвящена молодым перспективным проектам. Для них будет организован специальный мастер-класс "Что нужно сделать, чтобы не поднять раунд?", в ходе которого опытные менторы расскажут, как привлекать инвестиции в проект. Кроме того, пройдут сразу две питч-сессии. На одной из них выступят игровые студии, на второй – проекты экосистемы Агентства стратегических инициатив в рамках ВЭФ.
По данным пресс-службы, "Территория инноваций" станет площадкой для презентации Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году.
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Здесь же будет находиться стенд "Большой Сибири" – общего бренда, под которым на VIII Восточном экономическом форуме выступают десять регионов Сибирского федерального округа. Они представят лучшие проекты развития, которые дают мощный импульс не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом.
Территория инноваций будет работать в течение всех дней Восточного экономического форума на уровне А3. Ознакомиться с программой площадки можно на официальном сайте ВЭФ.