Рейтинг@Mail.ru
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана - РИА Новости, 06.09.2023
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:49
2023-09-06T20:49
в мире
цены на нефть
киев
сша
фархан хак
оон
министерство обороны сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893337186_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_477eb31198f1a984c618832bac1239fc.jpg
ООН, 6 сен - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать решение США о поставках снарядов этого типа Киеву. "Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак. Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230906/konflikt-1894630831.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893337186_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d5f371ee207f33f93557f10defffe0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, киев, сша, фархан хак, оон, министерство обороны сша, украина
В мире, Цены на нефть, Киев, США, Фархан Хак, ООН, Министерство обороны США, Украина
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана

Фархан Хак: ООН обеспокоена применением обедненного урана "в любой точке мира"

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 сен - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать решение США о поставках снарядов этого типа Киеву.
«
"Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак.
Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине
Вчера, 20:35
 
В миреЦены на нефтьКиевСШАФархан ХакООНМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала