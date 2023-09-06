https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана - РИА Новости, 06.09.2023
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:49
2023-09-06T20:49
2023-09-06T20:49
в мире
цены на нефть
киев
сша
фархан хак
оон
министерство обороны сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893337186_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_477eb31198f1a984c618832bac1239fc.jpg
ООН, 6 сен - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать решение США о поставках снарядов этого типа Киеву. "Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак. Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230906/konflikt-1894630831.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893337186_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d5f371ee207f33f93557f10defffe0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, киев, сша, фархан хак, оон, министерство обороны сша, украина
В мире, Цены на нефть, Киев, США, Фархан Хак, ООН, Министерство обороны США, Украина
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана
Фархан Хак: ООН обеспокоена применением обедненного урана "в любой точке мира"