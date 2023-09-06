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ООН обеспокоена любым применением обедненного урана

ООН обеспокоена любым применением обедненного урана - РИА Новости, 06.09.2023

ООН обеспокоена любым применением обедненного урана

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:49

2023-09-06T20:49

2023-09-06T20:49

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ООН, 6 сен - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана "в любой точке мира", отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать решение США о поставках снарядов этого типа Киеву. "Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак. Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230906/konflikt-1894630831.html

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в мире, цены на нефть, киев, сша, фархан хак, оон, министерство обороны сша, украина