https://ria.ru/20230906/primenenie-1894622319.html

США уверены в ответственном применении ВСУ снарядов с обедненным ураном

США уверены в ответственном применении ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023

США уверены в ответственном применении ВСУ снарядов с обедненным ураном

США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно", заявила представитель... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:42

2023-09-06T19:42

2023-09-06T19:42

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном вооруженные силы Украины станут применять их "ответственно", заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. "Не буду забегать вперед официальных объявлений, которые сегодня Пентагон еще не делал, но я скажу, что эти снаряды в стандартном порядке применяются на танках, которые используют не только США, но и тех, которые мы будем поставлять украинцам. И если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно…", - сказала Сингх CNN. Издание Politico со ссылкой на осведомленного американского чиновника написало, что Белый дом готовится объявить в среду, что США в рамках нового пакета помощи впервые поставят Украине снаряды с обедненным ураном. Ранее информацию, что администрация США на этой неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, также сообщало агентство Рейтер. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894359014.html

https://ria.ru/20230831/oruzhie-1893400737.html

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в мире, украина, сергей лавров, пентагон, нато, politico, россия, сша