https://ria.ru/20230906/prilozheniya-1894479062.html

Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару

Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару - РИА Новости, 06.09.2023

Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару

Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч.

2023-09-06T14:00

2023-09-06T14:00

2023-09-06T14:00

нас двое

подкаст

отношения

знакомства

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Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч – рассказывает PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников. audio/mpeg

Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч – рассказывает PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников. audio/mpeg

Как перестать бояться знакомиться в интернете и что делать, если встретил в дейтинг-приложении коллег – рассказывает PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, отношения, знакомства, аудио