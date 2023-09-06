https://ria.ru/20230906/prilozheniya-1894479062.html
Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару
Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару - РИА Новости, 06.09.2023
Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару
Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч.
2023-09-06T14:00
2023-09-06T14:00
2023-09-06T14:00
нас двое
подкаст
отношения
знакомства
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Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару
Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч – рассказывает PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.
audio/mpeg
Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару
Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч – рассказывает PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.
audio/mpeg
Как перестать бояться знакомиться в интернете и что делать, если встретил в дейтинг-приложении коллег – рассказывает PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, отношения, знакомства, аудио
Нас двое, Подкаст, отношения, знакомства
Приложения для знакомств. Кто подбирает нам пару
Знакомствами в интернет-приложениях уже никого не удивить, но у многих до сих пор довольно скептическое отношение к такому способу общения. Как приложение определяет – кого показать пользователю, зачем алгоритмы анализируют наше поведение и точно ли онлайн-знакомства лучше живых встреч.