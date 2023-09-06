https://ria.ru/20230906/prigovor-1894436563.html
Экс-замглавы района в Кузбассе получил десять лет строгого режима за взятки
Экс-замглавы района в Кузбассе получил десять лет строгого режима за взятки - РИА Новости, 06.09.2023
Экс-замглавы района в Кузбассе получил десять лет строгого режима за взятки
Бывший заместитель главы Таштагольского района Кемеровской области получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 2,3 миллиона рублей за получение взяток, РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:38
2023-09-06T07:38
2023-09-06T07:39
происшествия
таштагольский район
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
фсб
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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Бывший заместитель главы Таштагольского района Кемеровской области получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 2,3 миллиона рублей за получение взяток, сообщила пресс-служба управления СК по региону. "Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему бывшему заместителю главы Таштагольского муниципального района", – говорится в сообщении. Ведомство не уточняет фамилию фигуранта, но информированный источник сообщил, что речь идет о Денисе Колмогорове. По данным СК, в декабре 2020 года фигурант вступил в сговор с 55-летней директором муниципального унитарного предприятия. Она, по данным следствия, предложила директору фирмы за вознаграждение заключить с подконтрольными ее сообщнику строителями муниципальные контракты на покупку квартир. Отмечается, что предприниматель построил дома без соответствующей документации, а оплата по муниципальным контрактам производилась по подложным документам. Мужчина согласился и передал чиновникам 305 тысяч рублей. Об их преступной деятельности стало известно ФСБ, материалы были переданы в следственные органы. "В июле 2020 года осужденный дал указания 55-летней сообщнице за взятку заключить с другим предпринимателем муниципальные договоры на устройство спортивных площадок на территориях школ района и беспрепятственный прием выполненных работ. За содействие предприниматель передал взятку в … 1 миллион 676 тысяч рублей", – отмечают в СК. Добавляется, что еще один предприниматель передал чиновникам 378 тысяч рублей за заключение договора на монтаж и ремонт спортивного оборудования в школах. Ведомство сообщает, что суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, а также в служебных подлогах. "Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей, с запретом занимать определенные должности сроком на 8 лет", – говорится в сообщении. Отмечается, что бывший директор унитарного предприятия сотрудничала со следствием, признала вину и заключила досудебное соглашение. Она получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф.
https://ria.ru/20230905/prigovor-1894398482.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, таштагольский район, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), фсб
Происшествия, Таштагольский район, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ
Экс-замглавы района в Кузбассе получил десять лет строгого режима за взятки
СК: экс-замглавы района в Кузбассе получил десять лет строгого режима за взятки
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Бывший заместитель главы Таштагольского района Кемеровской области получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 2,3 миллиона рублей за получение взяток, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
«
"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему бывшему заместителю главы Таштагольского муниципального района", – говорится в сообщении.
Ведомство не уточняет фамилию фигуранта, но информированный источник сообщил, что речь идет о Денисе Колмогорове.
По данным СК, в декабре 2020 года фигурант вступил в сговор с 55-летней директором муниципального унитарного предприятия. Она, по данным следствия, предложила директору фирмы за вознаграждение заключить с подконтрольными ее сообщнику строителями муниципальные контракты на покупку квартир.
Отмечается, что предприниматель построил дома без соответствующей документации, а оплата по муниципальным контрактам производилась по подложным документам. Мужчина согласился и передал чиновникам 305 тысяч рублей. Об их преступной деятельности стало известно ФСБ
, материалы были переданы в следственные органы.
"В июле 2020 года осужденный дал указания 55-летней сообщнице за взятку заключить с другим предпринимателем муниципальные договоры на устройство спортивных площадок на территориях школ района и беспрепятственный прием выполненных работ. За содействие предприниматель передал взятку в … 1 миллион 676 тысяч рублей", – отмечают в СК.
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Добавляется, что еще один предприниматель передал чиновникам 378 тысяч рублей за заключение договора на монтаж и ремонт спортивного оборудования в школах.
Ведомство сообщает, что суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, а также в служебных подлогах.
"Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей, с запретом занимать определенные должности сроком на 8 лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший директор унитарного предприятия сотрудничала со следствием, признала вину и заключила досудебное соглашение. Она получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф.
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