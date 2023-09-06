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В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.09.2023
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00:58 06.09.2023 (обновлено: 01:07 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/prigovor-1894423139.html
В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия
В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.09.2023
В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:58
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, передает во вторник телеканал CBS.Таким образом, вынесенный ему приговор за роль в беспорядках двухлетней давности стал самым суровым по данному делу. За несколько дней до Таррио суд приговорил другого видного члена группировки – националиста Итана Нордина - к 18 годам тюрьмы, что стало вторым по строгости приговором.Как напоминает телеканал, сторона обвинения запрашивала для экс-главаря Proud Boys 33 года тюрьмы.Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его.
https://ria.ru/20220812/motiv-1809049724.html
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В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия

CBS: экс-главарю Proud Boys дали 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа в Капитолии в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сторонники президента Дональда Трампа в Капитолии в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, передает во вторник телеканал CBS.
Таким образом, вынесенный ему приговор за роль в беспорядках двухлетней давности стал самым суровым по данному делу. За несколько дней до Таррио суд приговорил другого видного члена группировки – националиста Итана Нордина - к 18 годам тюрьмы, что стало вторым по строгости приговором.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа
12 августа 2022, 07:29
Как напоминает телеканал, сторона обвинения запрашивала для экс-главаря Proud Boys 33 года тюрьмы.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия
7 октября 2022, 10:04
 
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