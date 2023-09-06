https://ria.ru/20230906/prigovor-1894423139.html

В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия

В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.09.2023

В США вынесли приговор экс-главарю Proud Boys по делу о штурме Капитолия

Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T00:58

2023-09-06T00:58

2023-09-06T01:07

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593685344_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_b0cf33c96182b48d685d9f19c114a743.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, передает во вторник телеканал CBS.Таким образом, вынесенный ему приговор за роль в беспорядках двухлетней давности стал самым суровым по данному делу. За несколько дней до Таррио суд приговорил другого видного члена группировки – националиста Итана Нордина - к 18 годам тюрьмы, что стало вторым по строгости приговором.Как напоминает телеканал, сторона обвинения запрашивала для экс-главаря Proud Boys 33 года тюрьмы.Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его.

https://ria.ru/20220812/motiv-1809049724.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822146671.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша