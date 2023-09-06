https://ria.ru/20230906/predlozhenie-1894434812.html

Стало известно, во сколько обходится предложение руки и сердца

Стало известно, во сколько обходится предложение руки и сердца - РИА Новости, 06.09.2023

Стало известно, во сколько обходится предложение руки и сердца

Чтобы сделать предложение руки и сердца с кольцом, букетом и ужином на двоих, россиянам в июле этого года в среднем нужно было потратить 33,4 тысячи рублей, что РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:38

2023-09-06T06:38

2023-09-06T06:38

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153096/61/1530966118_0:608:3340:2487_1920x0_80_0_0_67806f647961a0a5e5c475a22e6a629d.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Чтобы сделать предложение руки и сердца с кольцом, букетом и ужином на двоих, россиянам в июле этого года в среднем нужно было потратить 33,4 тысячи рублей, что в 2,6 раза дороже, чем 10 лет назад, выяснило РИА Новости на основании данных Росстата. Россияне очень по-разному организуют это событие, но зачастую, чтобы сделать предложение, кроме кольца может понадобиться ужин в ресторане или дома, а также цветы. Это показали результаты исследования, которыми с РИА Новости поделились в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Таким образом, в качестве "набора" для предложения были выбраны золотое кольцо весом в 3,5 грамма, букет из 25 свежесрезанных цветов и ужин в ресторане на две персоны. По данным Росстата на июль текущего года, золотое обручальное кольцо весом в 3,5 грамма стоило 23,54 тысячи рублей, букет из 25 свежесрезанных цветов - 3,47 тысячи рублей, а ужин на двух человек - 6,39 тысячи рублей. При этом за десять лет с июля 2013 года этот "набор" подорожал в 2,6 раза, тогда он стоил 12,88 тысячи рублей. За месяц, с июня по июль текущего года, эта комбинация подорожала на 267,04 рубля: сильнее всего выросла стоимость кольца - на 252,6 рубля, ужин на двоих подорожал на 20,84 рубля, а букет цветов стал на 6,4 рубля дешевле. Своего максимума стоимость базового "набора" для предложения достигала в марте 2022 года - тогда она составила 35,37 тысячи рублей. При этом, по данным исследования Moneyman, по сравнению с данными Росстата, большая часть россиян тратят на то, чтобы сделать предложение, меньшие суммы. Так, до 15 тысяч рублей на это потратили треть (33%) респондентов сервиса, 15-30 тысяч рублей - 49% опрошенных, более 30 тысяч рублей - 18%. Каждый четвертый в РФ (24%) сделал предложение в кругу близких, почти каждый пятый (21%) - в памятном для пары месте, а 16% респондентов - в кафе или ресторане. Еще 13% выбрали нестандартное место, например колесо обозрения, дельфинарий или воздушный шар. Также опрошенные делали предложение в ходе совместного путешествия (10%) или чужой свадьбы (5%).

https://ria.ru/20230425/svadba-1867483649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)